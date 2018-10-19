Дерев'янченко провів останні спаринги перед боєм. ФОТО

Український боксер Сергій Дерев'янченко, який виступає у середній вазі, завершив підготовку до бою з Даніелем Джейкобсом за пояс чемпіона IBF.

Українець провів останні спаринги в Брукліні і заявив, що готовий до зустрічі з американцем.

Переглянути цей допис в Instagram Good sparring,I’m ready.....#sergiyderevyanchenko #derevyanchenkoteam Допис, поширений Sergiy Derevyanchenko (@sergiy.derevyanchenko) 18 Жов 2018 р. о 11:27 PDT

Бій Дерев'янченко — Джейкобс відбудеться 27 листопада в Нью-Йорку на Madison Square Garden. На кону поєдинку пояс IBF, який став вакантним після відмови Геннадія Головкіна проводити обов'язковий захист проти українця.

Нагадаємо, Дерев'янченко пообіцяв забути в ринзі про дружбу з Джейкобсом.

Джерело - Чемпіон.