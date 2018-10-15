Чендлер готовий перемогти Нурмагомедова. ФОТО

Колишній чемпіон Bellator у легкій вазі Майкл Чендлер заявив, що він єдиний боєць в світі, здатний перемогти Хабіба Нурмагомедова.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я - єдина людина на планеті, здатна побити Хабіба Нурмагомедова. Всі інші — або жертви, або дійні корови. Приберіть всю театральність, просто один боєць проти іншого. Я єдиний атлет на Землі, здатним виграти цю битву!", — заявив Чендлер.

I’m the only man on the planet that can beat @teamkhabib . Everyone else is either a sacrificial lamb or a cash cow. Peel back the theatrics - one man vs another...I’m the only lightweight on the earth that can win that battle! — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 14 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, стало відомо як покарають Нурмагомедова.

Також Хабіб отримав запрошення з реслінгу.

Джерело - Чемпіон.