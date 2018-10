Чендлер готовий перемогти Нурмагомедова. ФОТО

Колишній чемпіон Bellator у легкій вазі Майкл Чендлер заявив, що він єдиний боєць в світі, здатний перемогти Хабіба Нурмагомедова.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

I’m the only man on the planet that can beat @teamkhabib . Everyone else is either a sacrificial lamb or a cash cow. Peel back the theatrics - one man vs another...I’m the only lightweight on the earth that can win that battle!