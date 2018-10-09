Президент WWFC: вигнав би всіх причетних до бійки, незалежно чемпіон чи ні

Президент WWFC Володимир Тесля прокоментував сутичку після бою Хабіб Нурмагомедов - Конор Мак-Грегор.

Його слова наводить офіційна сторінка WWFC у Facebook.

"Хабіб виграв і начебто наказав ірландців, а насправді він підставив своїх друзів і створив проблему організації! Особисті питання потрібно вирішувати не перед екранами і на очах багатотисячної аудиторії, а за її межами! Спочатку Конор зі своїми робить бардак, потім Хабіб... Я знаю одне, якби таке сталося в WWFC, вигнав би всіх причетних до бійки, незалежно чемпіон чи ні! Повага — це головне", — написав Тесля.