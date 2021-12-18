Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу

Мароканська тенісна мафія отримує удар від незалежного слідчого орагну

Привіт народ, з вами BettMan.

Я вже неодноразово розказував про теніс, як про спорт, в якому організувати договірний матч не складає великих зусиль. Зважаючи на дійсно велику проблему матч-фіксингу у сучасному тенісі, цього року було створено незалежний орган - Міжнародне агентство тенісної доброчесності (ITIA).

Його основні задекларовані цілі - посилення та захист цілісності тенісу в усьому світі. Фінансується він сімома основними зацікавленими сторонами спорту - Міжнародною тенісною федерацією (ITF), ATP, WTA та чотирма турнірами “Великого шолому”: Australian Open, French Open, Wimbledon і US Open.

Два дні тому ITIA (International Tennis Integrity Unit) оприлюднила інформацію щодо розслідування та вироку відносно шістьох мароканських тенісистів, четверо з яких навіть захищали честь своєї країни у рамках Кубку Девіса.

Всі вони порушили правила Тенісної антикорупційної програми (TACP) та отримали наступні покарання:

Амін Ахуда дискваліфікований на 11 років і оштрафований на 5000 доларів США.

Анас Чакруні дискваліфікований на 10 років і оштрафований на 5000 доларів США.

Аюба Чакруні довічно дискваліфікували та оштрафували на 10 000 доларів США.

Мохамед Закарія Халіл дискваліфікований на 9 років і оштрафований на 5 000 доларів США.

Суфіане Ель Месбахі дискваліфікований на 9 років і оштрафована на 5000 доларів США.

Ясіра Кілані дискваліфікували на 9 років і оштрафували на 5000 доларів США.

Санкції означають, що гравцям заборонено грати або відвідувати будь-які тенісні змагання, санкціоновані будь-яким міжнародним тенісним органом або національною асоціацією на період дискваліфікації. Головний слідчий, пан Холландер заявив, що гравці були винними в організації великої кількості договірних матчів, отриманні грошей за домовленістю та неповідомленні про корупційні дії. Розслідування ITIA виявило, що всі ці гравці були пов’язані між собою і тому підлягали спільному слуханню. Відсторонення гравців починаються з дати їх тимчасового відсторонення – 13 липня 2021 року, і вони мають 20 робочих днів з дати отримання рішення, щоб подати будь-яку скаргу до Спортивного арбітражного суду.

З огляду на отримані сроки дискваліфікації, можна впевнено говорити про закінчення тенісної кар'єри для перелічених мароканських гравців. А мені лише залишилось запитати своїх читачів: чи є у когось бажання робити ставки на матчі ноунеймів, які з легкістю розпишуть між собою потрібний результат?

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