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Три крутезні ставки від репера “50 Cent”

Сьогодні 13:36 Harry BettMan 95 0
Всесвітньо відомий репер “50 Cent” завжди грає по крупному
Три крутезні ставки від репера “50 Cent”
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок, #Великі ставки, #50 Cent, #Флойд Мейвезер

Привіт народ, з вами BettMan.

Днями я розповідав про голлівудського актора Ештона Кетчера і його ставки, що були лише прикриттям роботи найбільшого беттінгового синдикату Сполучених Штатів Америки. На відміну від Кетчера, Кертіс Джеймс Джексон III, більш відомий за свої сценічним псевдонімом “50 Cent”, ставить ставки сам за себе.

Світ хіп-хопу — це світ екстравагантності, де успіх вимірюється розміром золотих ланцюгів на шиї та кількістю екзотичних танцюристів у музичних відеокліпах. Якщо вірити деяким текстам сучасного хіп-хопу, репери стають багатшими, ніж будь-коли і це дійсно так. Статки “Фіфті сента” перевалили за відмітку 100 мільйонів доларів ще у далекому 2011 році, тож робити великі ставки він може собі дозволити, як ніхто інший.

Для Кертіса беттінг, це не лише про “полоскотати нерви” чи спробувати по легкому зрубити кеш. Він людина з американського шоу-бізнесу, де треба весь час нагадувати про себе і епатувати публіку. Саме тому кожна велика ставка, яку робив “Фіфті”, із знанням справи розганялася у соц-мережах і ЗМІ.

Отже… ось вам три найвідоміші ставки, які зробив герой цього матеріалу.

1. Гігантська ставка на “Гігантів”

Зважаючи на походження “50 Cent” з Великого Яблука (м. Нью-Йорк, район Квінс), цілком природно, що він є шанувальником місцевої команди з NFL -  “New York Giants”. Останні зіркові часи цього клубу припали на сезон 2011/2012. Саме наприкінці того сезону Кертіс зробив свою першу гучну ставку. У півфіналі “Giants” мали зіграти з “San Francisco 49ers”. За лінією букмекерів “Гіганти” не були фаворитами тієї гри і коефіцієнт на їхню перемогу дорівнював 2,10. Почувши “голоси у власній голові” Кертіс Джексон поставив на своїх і отримав 500 тисяч доларів прибутку ("Гіганти" перемогли з рахунком 20-17). Одразу після виграшу, “50 Cent” зайшов у соціальні мережі, щоб похизуватися великим виграшем. Він опублікував своє фото, на якому носив пачки грошей, як шарф і пообіцяв віддати всі гроші своїй бабусі. При цьому спрогнозував, що ймовірно вона знепритомніє, коли побачить таку купу грошей.

2. Все або нічого!

Ви виграли 500 000 доларів, зробивши ставку на Гігантів, і пообіцяли виграш бабусі. Що робити далі? Чи то бабуся відмовилася від грошей, чи то “50 Cent” і не збирався їй нічого віддавати, але він взяв і поставив весь виграш на фінальну гру NFL (Super Bowl XLVI). І звісно ж він знов поставив на “Giants”. Зважаючи на коефіцієнт 2,25 та здобуту перемогу над “New England Patriots”з рахунком 21-17, “Фіфті” заграбастав більше мільйона доларів.

3. Почитай за готівку

Якби більшості людей запропонували 750 000 доларів за прочитання однієї сторінки книги про Гаррі Поттера, вони б не повірили у своє щастя. У випадку з Флойдом Мейвезером це могло бути більше образою, ніж фактична ставка. Непереможний чемпіон світу у п'яти категоріях, за чутками, не вміє читати і взагалі безграмотний. “50 Cent” вирішив перевірити цю чутку, публічно запропонувавши “Мані” прочитати повну сторінку книги про Гаррі Поттера без заїкання.

В обмін на це “Фіфті” пообіцяв пожертвувати 750 000 доларів до будь-якого благодійного фонду за вибором Флойда. Замість того, щоб повністю прийняти чи відхилити виклик, Мейвезер відповів доволі несподівано. Він просто опублікував фотографію, на якій зображені пара 8-значних банківських чеків, здобутих за час кар'єри. Мабуть, цим він натякнув, що 750 тисяч баксів зовсім не збуджують його уяву :-)

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