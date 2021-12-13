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Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок

Сьогодні 20:12 Harry BettMan 120 0
BettMan розповідає про маловідомий сегмент ставочників - батьків талановитих дітей
Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок
#BettMan, #Betting news, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Якось у 2002 році британець Нік Ньюлайф зробив ставку в 1520 фунтів стерлінгів з коефіцієнтом 66 до 1, що зірка тенісу, швейцарець Роджер Федерер виграє сім титулів Вімблдону до 2019 року. На той момент у Федерера не було жодного титулу на турнірах Великого шолому і комусь таке передбачення здавалося дивним. Хоча прогноз виявився вірним, бідолага, який зробив цю ставку, не прожив достатньо довго, щоб насолодитися видатним виграшем і помер, залишивши у своєму заповіті букмекерський талон.

Нік Ньюлайф мав схильність до такого роду азартних ігор, бо був ще один випадок, який він встиг реалізувати за свого життя. Він “роздягнув” контору William Hill майже на 17 000 фунтів стерлінгів, поставивши на те, що Федерер виграє 14 турнірів Великого шолому.

В Британії такі ставки є повсякденними. Звісно, виграють на них одиниці, яким дістається багато слави, бо контори із задоволенням сповіщають про такі випадки. А от про десятки тисяч невдах історія цинічно мовчить.

За даними ще одного великого букмекера, компанії Ladbrokes, в їх конторі була зроблена ставка на Льюїса Хемілтона, коли йому було лише дев’ять. Мова йшла про те, що гонщик виграє гонку Гран-прі Формули-1 до 23 років. Коефіцієнт був 40 до 1. Інший фанат автоперегонів прогнозував, що Хемілтон виграє титул чемпіона світу до 25 років. Коефіцієнт 150 до 1 приніс виграш у £150 000.

Окрема категорія ставочників - це люблячі батьки, що мріють про майбутні успіхи своїх дітей. Для деяких з них віра настільки сильна, що вони із задоволенням роблять на це ставки. Едді Кіркленд був настільки впевнений у таланті свого сина Кріса, що в 1995 році він, і кілька друзів сім’ї, зробили ставку на 100 фунтів стерлінгів з коефіцієнтом 100 до 1, що 12-річний хлопець одного дня буде грати у футбол за національну збірну Англії. Хоча свого часу воротаря Ліверпуля кілька разів обирали до збірної Англії, лише в 2006 році він нарешті зіграв свій перший матч, а родичі отримали приємний бонус.

Такі історії можуть бути манною для прес-офіцерів великих букмекерських контор. Але багато ставок, які здаються вдалими в середньостроковій перспективі, в кінцевому підсумку обриваються. У 1989 році батько Кертіса Робба – колись одного з провідних у світі бігунів на 800 метрів – поставив 500 фунтів стерлінгів з коефіцієнтом  200 до 1, що його син виграє олімпійську медаль. Через три роки, коли Кертіс готувався виступати у фіналі на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Барселоні, через велику конкуренцію серед бігунів на тих змаганнях, коефіцієнти зросли до 1000/1. На цій та наступній Олімпіаді в Атланті Робб так і не здобув жодної медалі. В кінці кінців він здався і перекваліфікувався на хірурга.

За даними компанії Ladbrokes, окремий тип ставок на довгострокові досягнення зріс у десять разів за останні п’ять років. Батьки, які роблять ставку на те, що їхні діти чогось досягнуть у своєму житті, приносять все більше грошей букмекерам.

"Батькам подобається ідея, що їхня дитина може стати наступним Тайгером Вудсом чи Льюїсом Гамільтоном. Це може обійтися дуже дорого для нас, коли вундеркінд перевершує всі очікування. Компанія отримує тисячі таких запитів на рік", - озвучила Джессіка Брідж з того ж Ladbrokes.

"Ми досліджуємо кожен випадок на індивідуальній основі, наприклад, будь-яку сімейну історію, де вони займаються своїм поточним видом спорту. Якщо наприклад хлопчик, що хоче стати футболістом, якому немає ще шести років - ми пропонуємо сім'ї коефіцієнт - 1000 до 1 на те, що він гратиме за збірну Англії та 500 до 1, що він гратиме у Прем'єр-лізі.

Ґрем Шарп з компанії William Hill каже, що у нього є "повний файл" ставок-пропозицій для людей, які вважають, що їхні діти з часом виростуть у когось особливого, зірку спорту, шоу-бізнесу чи політика. "Ми віддаємо перевагу дітям, яким лише кілька років", — каже Шарп. "Безпечно пропонувати досить тривалі ставки, оскільки в цьому віці діти мають стільки ж шансів стати спортсменом, як і космонавтом".

Друзі, а в чому сильні ваші діти? Може вже час бігти до контори і домовлятись про вигідний коефіцієнт? :-)

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