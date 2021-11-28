Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

BettMan розповідає, як Ештон Кетчер співпрацював з беттінговим синдикатом

Привіт, з вами BettMan і я знов повертаюсь до шоу-бізнесу. Коли я розповідав вам про плани репера Jay-Z, то була історія про те, як відома особистість планує стати на бік грального бізнеса, аби рубити капусту з пересічних гравців. А сьогоднішня билина буде про іншу сторону медалі, коли всесвітньо відомий актор вирішив пограти у сучасного Робін Гуда і відбирав гроші у букмекерів. Звісно ж, у чесний спосіб :-)

Мова про голлівудську зірку Ештона Кетчера і його подвиги часів приблизно 2009-2010 років. У той момент за його спиною були вже близько 20 повнометражних фільмів і він мав світову популярність. Саме цією його якістю вирішив скористатися один із крупних беттінгових синдикатів, що заробляв на ставках.

В цьому місці зроблю ліричний відступ, аби пояснити, що таке беттінговий синдикат. За правилами будь-якої букмекерської контори гравець має грати виключно від себе, не використовуючи сторонню допомогу і програмні продукти, включно з штучним інтелектом. В свою чергу беттінговий синдикат - це таємне об'єднання, до якого входять математики, аналітики, програмісти та професійні каппери. Всі разом вони детально аналізують букмекерські лінії та шукають у них вразливість, тобто слабкі місця. Звісно ж для того, аби скористатися цим і заробити купу грошей. Бо дуже часто за такими синдикатами стоять крупні інвестори, а у деяких випадках, навіть мафія.

Букмекери дуже уважно слідкують за певними гравцями, які визивають у них підозри і не дають їм, як то кажуть, злетіти на рівень високих заробітків. Тоді синдикати звертаються по допомогу до відомих людей, як це відбулося у випадку з Кетчером. Отримавши певні інструкції, Ештон ввімкнув свою майстерність і зіграв роль "тупого актора з великими грошима", щоб домовитись з одним з букмекерів і почати робити ставки на студентський американський футбол.

Ось що розповів сам актор журналу Esquire у 2013 році:

"Я насправді був прикриттям для найбільшого національного синдикату спортивних ставок в Америці... В американському футболі ви в основному шукаєте числові аномалії... Це дійсно складно. Ви повинні знати багато точок даних - як ця команда грала на різних поверхнях, в різну погоду - багато чого ще. Але ці хлопці могли це робити...

Таким чином, таким особам, як правило, заборонено грати в азартні ігри, але вони знають, як обдурити контору. Тому вони відправили мене. Я просто зробив ставку... Я робив це протягом одного сезону. Ну добре, півсезону... За чотири тижні студентського футболу ми заробляли приблизно 750 000 доларів".

З часом букмекер з'ясував, як саме Ештон Кетчер раптом став неабияким експертом у американському футболі і припинив приймати від нього ставки. На цьому історія закінчилася. Букмекер був вкрай розчарований тим, що вчасно не виявив синдикат, а актор навіть не засмутився і наголосив, що "непогано повеселився" від цих перемог.

От така фігня малята, як казав класик. Цікаво, чи є такі синдикати в Україні? Я щось не чув про такі, але зовсім не проти такий заснувати :-)

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