Лопес програв Камбососу та втратив пояси
Сьогодні 06:54 13224
Церемонія вручення Золотого м'яча: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:37 1639
УПЛ. Рух переграв Металіст 1925 у 16 турі
Сьогодні 18:54 239
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам
Сьогодні 18:21 198 1
Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 16:15 1366
УПЛ. Шахтар завдяки голу Тете переміг Інгулець у 16 турі
Сьогодні 15:51 454 1
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:44 9203
Діалло забив феноменальний гол бісіклетою
Сьогодні 14:37 1430
Білосюк потрапила до ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу
Сьогодні 13:22 589
Джошуа назвав умову, за якої він готовий відмовитися від реваншу з Усиком
Сьогодні 12:39 2745
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ломаченко - Коммі: випущено проморолик бою
Ломаченко - Коммі: випущено проморолик бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:31 511
Донецький Олімпік виставив на продаж клубний автобус
Донецький Олімпік виставив на продаж клубний автобус Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:03 909
Гуцуляк забив один з найшвидших голів в історії УПЛ
Гуцуляк забив один з найшвидших голів в історії УПЛ Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:02 627
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою
Фігероа програв Фултону: відео найкращих моментів бою Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:04 285
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо
Камбосос - Лопес: відео моменту оголошення результатів та розчарування Теофімо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:21 3734
Лопес провів потужний удар правою - Камбосос на канвасі: відео нокдауну
Лопес провів потужний удар правою - Камбосос на канвасі: відео нокдауну Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:14 2526
Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну
Камбосос відправив Лопеса у нокдаун вже у першому раунді бою: відео нокдауну Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:08 5836
Працює з м'ячем. Ломаченко готується до поєдинку з Коммі
Працює з м'ячем. Ломаченко готується до поєдинку з Коммі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:38 662
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским
Бех-Романчук показала дівчатам як зробити живіт плоским Андрій Твердохліб
Вчора 21:25 885
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження
Шедевральний гол Яремчука в ворота Казахстану: нападник збірної України святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 21:18 619
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль
Російський біатлоніст заблукав на фініші гонки і втратив медаль Сергей Хлюдзинский
Вчора 19:10 1780
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу
Відомий журналіст пообяців з'їсти газету в прямому ефірі в разі виходу збірної Росії на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Вчора 14:59 998
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money”
1000 $ на непрограш Баварії у матчі Бундесліги - авантюра чи “easy money” Harry BettMan
Вчора 14:42 438 1
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою
Лопес продемонстрував феноменальну роботу зі скакалкою Андрій Твердохліб
Вчора 13:33 351
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед
Легендарний футболіст оголосив себе новим головним тренером Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 842
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:45 Футбол Айнтрахт здолав Уніон Берлін. Результати матчів 13 туру Бундесліги 24
19:40 Футбол Шевченко прокоментував першу нічию Дженоа під його керівництвом 257
19:37 Футбол Церемонія вручення Золотого м'яча: онлайн-трансляція 1639
19:27 Футбол Сент-Етьєн - ПСЖ 1:3. Огляд матчу 116
19:21 Пряма трансляція УПЛ. Колос - Верес: онлайн-трансляція. LIVE 692
19:12 Футбол Верес та Колос визначили стартові склади в матчі 16 туру УПЛ 192
19:05 Футбол Евра заздалегідь привітав Мессі з завоюванням Золотого м'яча-2021 186
18:54 Футбол УПЛ. Рух переграв Металіст 1925 у 16 турі 239
18:46 Блог Втратив пояси: 6 років тому Кличко програв Тайсону Ф'юрі 132
18:41 Футбол Мілан - Сассуоло 1:3. Огляд матчу 167
18:24 Пряма трансляція АПЛ. Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція. LIVE 1191
18:21 Блог Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам 198 1
18:21 Футбол ПСЖ у більшості здолав Сент-Етьєн. Результати матчів 15 туру Ліги 1 313
18:20 Блог Неймар отримав жахливу травму у матчі за ПСЖ 249
18:15 Футбол Манчестер Сіті Зінченка переграв Вест Гем Ярмоленка. Результати матчів 13 туру АПЛ 290
18:01 Футбол Дженоа Шевченка зіграв внічию з Удінезе, Мілан поступився Сассуоло. Результати матчів 14 туру Серії А 1345
17:55 Футбол Кривбас зіграв унічию з Агробізнесом. Результати матчів 20 туру Першої ліги 231
17:43 Футбол Роналду залишився на лаві для запасних в матчі Челсі - Манчестер Юнайтед 395
17:25 Футбол Матч Бернлі - Тоттенгем перенесено через снігопад 267
17:10 Футбол Бетіс розібрався з Леванте. Результати матчів 15 туру Ла-Ліги 193
16:58 Футбол Інгулець - Шахтар 0:1. Огляд матчу 353
16:55 Пряма трансляція УПЛ. Рух - Металіст 1925: онлайн-трансляція. LIVE 1367
16:42 Футбол Марлісон та Кравченко вийдуть в старті Металіста 1925 в матчі проти Руху 218
16:30 Формула 1 Засновник Вільямс помер у віці 79 років 408
16:15 Біатлон Підручний та Дудченко у ТОП-25 спринту на першому етапі Кубку світу 1366

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Сьогодні 18:21 Harry BettMan 198 1
BettMan розповідає, як Ештон Кетчер співпрацював з беттінговим синдикатом
Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам
#BettMan, #Спортивний синдикат, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок, #Ештон Кетчер

Привіт, з вами BettMan і я знов повертаюсь до шоу-бізнесу. Коли я розповідав вам про плани репера Jay-Z, то була історія про те, як відома особистість планує стати на бік грального бізнеса, аби рубити капусту з пересічних гравців. А сьогоднішня билина буде про іншу сторону медалі, коли всесвітньо відомий актор вирішив пограти у сучасного Робін Гуда і відбирав гроші у букмекерів. Звісно ж, у чесний спосіб :-)

Мова про голлівудську зірку Ештона Кетчера і його подвиги часів приблизно 2009-2010 років. У той момент за його спиною були вже близько 20 повнометражних фільмів і він мав світову популярність. Саме цією його якістю вирішив скористатися один із крупних беттінгових синдикатів, що заробляв на ставках.

В цьому місці зроблю ліричний відступ, аби пояснити, що таке беттінговий синдикат. За правилами будь-якої букмекерської контори гравець має грати виключно від себе, не використовуючи сторонню допомогу і програмні продукти, включно з штучним інтелектом. В свою чергу беттінговий синдикат - це таємне об'єднання, до якого входять математики, аналітики, програмісти та професійні каппери. Всі разом вони детально аналізують букмекерські лінії та шукають у них вразливість, тобто слабкі місця. Звісно ж для того, аби скористатися цим і заробити купу грошей. Бо дуже часто за такими синдикатами стоять крупні інвестори, а у деяких випадках, навіть мафія.

Букмекери дуже уважно слідкують за певними гравцями, які визивають у них підозри і не дають їм, як то кажуть, злетіти на рівень високих заробітків. Тоді синдикати звертаються по допомогу до відомих людей, як це відбулося у випадку з Кетчером. Отримавши певні інструкції, Ештон ввімкнув свою майстерність і зіграв роль "тупого актора з великими грошима", щоб домовитись з одним з букмекерів і почати робити ставки на студентський американський футбол.

Ось що розповів сам актор журналу Esquire у 2013 році:

"Я насправді був прикриттям для найбільшого національного синдикату спортивних ставок в Америці... В американському футболі ви в основному шукаєте числові аномалії... Це дійсно складно. Ви повинні знати багато точок даних - як ця команда грала на різних поверхнях, в різну погоду - багато чого ще. Але ці хлопці могли це робити...

Таким чином, таким особам, як правило, заборонено грати в азартні ігри, але вони знають, як обдурити контору. Тому вони відправили мене. Я просто зробив ставку... Я робив це протягом одного сезону. Ну добре, півсезону... За чотири тижні студентського футболу ми заробляли приблизно 750 000 доларів".

З часом букмекер з'ясував, як саме Ештон Кетчер раптом став неабияким експертом у американському футболі і припинив приймати від нього ставки. На цьому історія закінчилася. Букмекер був вкрай розчарований тим, що вчасно не виявив синдикат, а актор навіть не засмутився і наголосив, що "непогано повеселився" від цих перемог.

От така фігня малята, як казав класик. Цікаво, чи є такі синдикати в Україні? Я щось не чув про такі, але зовсім не проти такий заснувати :-)

Інші матеріали блогу “Betting world”:

Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ

Репер Jay-Z хоче нагріти руки на спортивних ставках

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Чому Walt Disney переходить від сімейних цінностей до спортивного беттінгу

Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Тоні Блум - найкрутіший каппер світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()