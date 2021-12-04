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Вірус договорняків дістався й кіберспорту

Сьогодні 13:51 Harry BettMan 43 0
Молодий сегмент ринку спортивних ставок не обійшовся без класичних болячок
Вірус договорняків дістався й кіберспорту
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок, #Кіберспорт, #eSports, #match-fixing, #договірні матчі

Привіт народ, з вами BettMan.

Щоб остаточно вже закрити тему договорняків, яку я висвітлював два останніх дні (футбол, теніс), сьогодні розкажу про молодий сегмент беттінг-ринку, а саме мова піде про кіберспорт. Тут теж не все чисто і буквально два тижні тому стався великий скандал, подробицями якого маю з вами поділитися.

Змагальний сезон у дисципліні “Dota 2” успішно завершився, а новий сезон “Dota Pro Circuit” тільки насувається, але для однієї з команд вхід до великого кіберспорту опинився під питанням.

Американська корпорація VALVE, всесвітньо відомий розробник комп'ютерних ігор, яка є генеральним спонсором змагань “Dota 2”, наклала бан на філіпінську професійну команду Omega Esports. Це сталося через звинувачення гравців та тренера команди у причетності до договірних матчів. Організація втратила свій статус у Division One у регіоні південно-східної Азії. Наслідки для цієї кіберспортивної франшизи величезні, але деякі гравці, що не заплямували власної репутації, зможуть продовжити гру. 

В певний момент було озвучено, що Omega не зможе брати участь у “Dota Pro Circuit” і  поступиться місцем у лізі індонезійській кіберспортивній організації BOOM Esports, яка отримала щасливу нагоду автоматично перейти з другого дивізіону. 

Хоча VALVE і організатори турнірів знайшли швидке вирішення цієї проблеми, поширеність договорняків у конкурентних відеоіграх останнім часом стала більш серйозною проблемою. Раніше члени організації Newbee з “Dota 2” були причетні до скандалу з договірними матчами, що призвело до їх остаточного відсторонення від професійної гри. Шокуюче те, що Newbee зумів виграти “The International 2014”, отримавши 5 025 029 доларів США за перше місце.

Зважаючи на негативну динаміку розповсюдження матч-фіксінгу у кіберспорті, ряд країн відреагував на цю проблему на законодавчому рівні. У таких країнах, як Австралія, договірні матчі у кіберспортивних відеоіграх стала кримінальним злочином, який може призвести до тюремного ув’язнення.

З'явилася у світі і така організації, як Esports Integrity Coalition (ESIC), що присягнулася підтримувати порядок і чесність у професійному кіберспорті. Саме вона зараз намагається боротися з шахраями.

Маю зауважити, що після гучного скандалу з франшизою Omega Esports, прийшли новини про послаблення покарання. Якщо спочатку мова йшла про пожиттєвий бан на участь у всіх змаганнях, що спонсорує VALVE, то через тиждень ситуація змінилася.

Команда Omega Esports провела внутрішнє розслідування та звільнила всіх причетних до договорняків. Представники VALVE прийняли апеляцію про зняття бана, дозволили колективу грати у весняному сезоні Dota Pro Circuit та брати участь в інших заходах під своїм патронатом. Omega також нібито посилила внутрішні процеси, щодо запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Звісно ж, особисто я не вірю, що кіберспорт очиститься від такого явища, як match-fixing. Залишається лише сподіватись, що завдяки контролюючим органам, воно не набере великих обертів і не стане повсякденним. Впевнений, що вболівальники будь-якого спорту завжди були і залишаються прихильниками дотримання спортивних принципів чесної гри та заохочення здорової конкуренції.

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