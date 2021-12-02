Чому не варто робити ставки на товариські матчі у футболі

BettMan пояснює, що не так з товариськими матчами і в чому ризик

Привіт народ, з вами BettMan.

Ті хто часто робить ставки, звикають до цього і у міжсезоння відчувають певний голод, коли відсутні офіційні матчі. Мова про літній період, або про зимову перерву у багатьох європейських чемпіонатах. Тоді любителі спортивного беттінгу звертають свою увагу на товариські зустрічі, яких за статистикою у світі відбувається близько 4000 на рік.

Особисто я ніколи не роблю ставки на “товарняки”. Причин багато і вони очевидні: у команді з'явився новий тренер чи пішли якісь гравці з клубу, команди можуть бути у неоптимальній ігровій чи фізичній формі, склад гравців може бути експериментальним. Ну а найголовніше - незрозуміла мотивація на гру. Бо може тренер сказав у роздягальні, що мовляв сьогодні важливо не перемогти, а напрацювати якісь нові тактичні чи ігрові схеми, що знадобляться протягом сезону. Тобто повна неясність і рейтинги команд тут ні до чого. Тож коли на якихось там зборах у третій країні один з грандів європейського футболу вийде на поле проти якоїсь маленької команди, може статися будь що.

Зважаючи на те, що я постійно слідкую за новинами у світі беттінгу, мені на очі потрапив дуже цікавий звіт, який розкриває проблему товарняків ще з одного, зовсім неприємного боку.

Мова про match-fixing, або договірні матчі.

Згідно з новим дослідженням, понад 250 товариських футбольних матчів за участю європейських клубів мали ознаки підозрілої активності протягом 2016-2020 років. Результати трирічного дослідження, що фінансується програмою Європейської комісії “Erasmus+”, були озвучені Дослідницьким фондом Університету Нікосії. У ньому стверджується, що через відсутність регламенту, “договорняки” процвітають у товариських футбольних матчах.

У опитуванні взяли участь 700 гравців на Кіпрі, Греції та Мальті, і виявилось, що 26,5% гравців грали в товариських матчах, що мали всі ознаки штучних маніпуляцій.

Зі слів опитуваних, офіційні особи клубів були підбурювачами до маніпулювання матчами в 19% випадків. Дослідження показало, що національні та міжнародні футбольні федерації ніяк не реагують на подібні товариські зустрічі з ознаками матч-фіксінгу, особливо коли клуби з різних країн грають у третій країні. Відсутність регулювання, а також доступність таких ігор на світових ринках ставок, робить пересічних гравців жертвами нечесної гри.

Я вже не кажу про те, що можуть у таких матчах витворяти судді. Адже ніякого ВАРу та великої відповідальності у таких матчах немає. Свиснув, поставив пєналь чи показава червону картку і ти у теплій ванній :-)

Тож моя головна порада сьогодні така: якщо любите робити ставки на футбол, то ходіть у беттінгову відпустку разом із гравцями чемпіонатів, на які ви зазвичай ставите. Бо можна потрапити у халепу і втратити гроші :-)

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