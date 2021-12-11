Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина перша

Туманний Альбіон - батьківщина футболу та багатьох скандалів навколо ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Щоб обіграти на ставках букмекерську контору, інколи не треба бути гуру спортивної аналітики, великим знавцем статистики чи, не дай боже, організатором договірних матчів. Є така затерта до дір фраза: хто володіє інформацією, той володіє світом. В нашому випадку: мова про інсайдерську інформацію, отримавши яку, можна гарантовано заробити на певній ставці.

Звісно, у пересічного гравця на ставках, якщо він не крутиться у спортивних колах, немає родичів чи друзів серед діючих спортсменів - шанси отримати таку інформацію наближуються до нуля. А от безпосередньо спортсмени та персонал команд (масажисти, адміністратори і менеджмент) знаходяться в епіцентрі інформаційного поля й при нагоді можуть легко цим скористатися. Головне - не палитися і не робити ставку від себе.

Цікавий випадок, який красномовно підтвердить мої слова, стався в 2004 році в англійському Чемпіоншипі. Як ви мабуть знаєте, коли якийсь тренер має ось-ось піти з клубу через погані результати, британські букмекери починають виставляти лінію з коефіцієнтами на нового наставника. Для них характерні лінії з такими питаннями як "Хто очолить команду А?" або "Якого тренера АПЛ звільнять першим?".

Саме така ситуація того року склалася в клубі “Ноттінгем Форест”. В певний момент, гендиректор "Ноттінгему" зібрав команду, щоб оголосити ім'я нового головного тренера. Щойно гравці почули ім'я Джо Кіннера, вони миттю розбіглися по кутках, щоб тихо подзвонити друзям та попросити поставити гроші на потрібного кандидата. Благо мобільні телефони в ті часи вже були у всіх. Британська футбольна асоціація намагалася знайти винних і покарати гравців, але у тому випадку з "Ноттінгемом" ніхто нічого не зміг довести.

Взагалі з тих пір багато чого змінилося на Туманному Альбіоні. Щорічно, на початку кожного сезону, кілька людей в костюмах із Футбольної асоціації Англії з діловими папками в руках стукаються до офісів професійних клубів. Вони збирають усіх гравців в одному залі та вкотре розповідають про заборону будь-яких ставок на спорт. Нагадують, що у разі підозр телефони кожного можуть прослуховувати, що покарання буде суворим і монотонно зачитують статистику про кількість покараних гравців за минулі сезони. Така виховна робота мало впливає на спортсменів, бо випадки використання інсайдерської інформації для отримання прибутку через ставки дуже часто спливають у ЗМІ. І породжують великі скандали, що закінчуються для їх безпосередніх учасників дискваліфікаціями та штрафами у сотні тисяч фунтів.

Про дві найбільш гучні історії, що сталися з гравцями рівня збірної Англії, я розповім у наступному матеріалі вже завтра.

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