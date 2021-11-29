Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів

У провідних чемпіонатах Європи вже 20% реклами на футболках належить беттінговим компаніям

Привіт, з вами BettMan. Нещодавно я розповідав вам про ситуацію з рекламою букмекерських компаній на футболках клубів АПЛ та Чемпіоншипу. Сьогодні маю бажання вийти за кордони Великої Британії та розказати про загальну ситуацію у Європі.

На сайті ResearchAndMarkets.com з’явився новий звіт, який доволі красномовно свідчить про те, що букмекерські компанії продовжують домінувати у категорії спонсорства на футбольній формі провідних клубів. У звіті виявлено, що трохи більше однієї п’ятої клубів у 15 футбольних дивізіонах Європи з найвищим рейтингом, мають букмекерський бренд у якості нагрудного спонсора. Контракти з гемблінговими брендами у сезоні 2020/2021 мали 51 клуб з 244, а це на 11 більше, ніж у минулому сезоні.

Цікава тенденція, якщо прийняти до уваги ще жорсткіші правила щодо реклами азартних ігор у таких країнах, як Італія та Іспанія. Крім того, 51 контракт з беттерами - це на 18 більше, ніж представленність у європейському футболі спонсорських брендів з будь-якої іншої галузі. У звіті підраховано, що команди з п’яти найбільших європейських ліг (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія та Франція) разом заробляють близько 1,2 мільярда доларів від угод про розміщення реклами на футболках.

Попереду всіх, звісно ж, британці. Англійська Прем’єр-ліга (EPL) є найбільш прибутковою, тут від букмекерів клуби отримують 450,54 мільйона доларів на рік.

Домінування букмекерських брендів все більше муляє очі людям при владі у певних країнах. Я вже згадував раніше, що британці планують прийняти новий закон про азартні ігри, в якому хочуть обмежити можливість клубів розміщувати рекламу букмекерів на футболках. Додам ще кілька слів про дискусію, яка почалась у Німеччині.

На минулому тижні Асоціація операторів ринку беттінгу (DSWV) розкритикувала пропозицію міністра внутрішніх справ Бремена, Ульріха Мойрера, заборонити всю рекламу азартних ігор. Ця заява була зроблена на конференції міністрів внутрішніх справ федеральних земель. Мойрер сказав, що, на його думку, заборона допоможе запобігти азартній залежності та захистити неповнолітніх. Він відкрито розкритикував футбольні клуби за партнерство з букмекерськими компаніями, стверджуючи, що вони отримують вигоду від сектора, який "особливо шкідливий для суспільства". Він стверджує, що молоді люди, зокрема, піддалися ризику від впливу спонсорських угод.

Букмекерські компанії різко відреагували на заяву офіційної особи. Представник DSWV заявив, що був здивований цією пропозицією, і стверджував, що реклама була ключовою у допомозі клієнтам відрізнити легальних операторів азартних ігор від нелегальних.

Президент DSWV Матіас Дамс сказав: "Оскільки на німецькому ринку все ще є багато нелегальних операторів, реклама ліцензованих постачальників є життєво важливою. Як ще громадяни можуть відрізнити безпечні пропозиції від небезпечних?"

Як бачите, перетягування канату буде продовжуватися і на мій погляд, боротьба між лобі гемблінгу і противниками азартних ігор буде лише загострюватися. Насамперед через зростаючу доступність онлайн-гемблінгу. Але, на мою власну думку, краще мати добре врегульований та ліцензований ринок азартних ігор, ніж заборинити його і дати йому піти в тінь. Людство не збирається відмовлятися від своїх слабкостей і вад, то нехай краще все буде під контролем державних органів і з цього платяться податки. А що ви думаєте з цього приводу?

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