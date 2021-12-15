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Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза

Сьогодні 18:40 Harry BettMan 98 0
BettMan натякає на використання Полом Скоулзом інсайдерської інформації у ставках
Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок


Привіт народ, з вами BettMan.

Сьогодні про цікаву історію, яка сталася два роки тому на Туманному Альбіоні. В червні 2019-го у ЗМІ спливла інформація, що легенда Манчестер Юнайтед, Пол Скоулз, отримав штраф від Англійської футбольної асоціації на 8 тисяч фунтів стерлінгів. Це було зроблено після того, як стало відомо, що він зробив 140 ставок на футбольні події, до яких мали відношення учасники легендарного “Класу 92”.

Якщо хтось не в курсі, що це за клас, даю справку: мова про гравців самого легендарного випуску футбольною академії Манчестер Юнайтед, до якого приклав руку великий тренер, Сер Алекс Фергюсон. Серед тих, кого він запустив в основну команду були такі гравці, як Девід Бекхем, брати Невілли, Райан Гіггз, Пол Скоулз та Нікі Батт.

Скоулз робив ставки на Манчестер Юнайтед, в той момент коли там працювали Райан Гіггз та Нікі Батт, а також на іспанську Валенсію часів, коли її очолював Гері Невілл. Тобто в усіх цих ситуаціях є натяк на доступ до інсайдерської інформації, що заборонено правилами.

Треба додати, що Скоулз разом з братами Невіллами, Гіггзом та Баттом є співвласником маленького манкуніанського клубу Солфорд Сіті. Комісія, що вела слідство, оголосила що у період з 17 серпня 2015 року по 12 січня 2019 року Скоулз зробив 8 ставок на матчі Кубку Англії, але всі ці ставки було зроблено вже після того, як Солфорд вилітав з розіграшу.



Було озвучено і порядок цифр, якими оперував Пол. Найбільшою сумою, яку ставив екс-гравець МанЮ, були 26 159 фунтів і того разу він отримав прибуток у розмірі 5 831 фунтів. Тобто неважко підрахувати, що коефіцієнт на ту подію становив 1.22. Це говорить про колишню зірку Юнайтед, як про доволі обережного і досвідченого гравця, що не ганяється за високими коефіцієнтами.

Сам Скоулз вибачився за свої дії та назвав інцидент "справжньою помилкою".

Він додав: "Я хотів би вибачитися, я розумію та повністю приймаю штраф, накладений FA (Англійською футбольною асоціацією). Це була справжня помилка, і вона не була зроблена з будь-яким навмисним наміром порушити правила. Я помилково вважав, що поки між мною та будь-яким із матчів, на які я роблю ставку, немає особистого зв’язку, проблем не буде. Однак тепер я розумію, що це не так, мені слід було вжити заходів, щоб перевірити це".

Як бачите, Пол увімкнув “режим дурника”, але всі хто знаються на ставках розуміють, що не все було чисто в цій історії, адже Скоулза не дуже цікавили матчі, до яких не були причетні його близькі друзі з легендарного “Класу 92”.

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