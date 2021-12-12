Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина друга

Туманний Альбіон - батьківщина футболу та багатьох скандалів навколо ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Продовжую розпочату вчора розповідь про беттінгові скандали в англійському футболі, що пов'язані з використанням інсайдерської інформації. Насправді їх було чимало, але сьогодні я спеціально розповім про ті, що мали місце в останні три роки, бо впевнений, ви ще не встигли забути прізвище гравців, що були головними дійовими особами.

Взимку 2018 року, у період трансферного вікна, англійський нападник Деніел Старрідж мав піти з Ліверпуля. Мова йшла про перехід до іспанської Севільї, чи до лав Інтера. Трансфер зірвався, а футболіст збірної Англії опинився в центрі гучного скандалу.

Виявилося, що гравець сповістив свого брата про майбутній трансфер і той зробив ставку у букмекерській конторі. В одному з повідомлень у месенджері WhatsApp, він написав брату Леону наступне: "Поклади гроші на Севілью, я поверну тобі, якщо ти програєш. Але почекайте до 18:00. Вони збираються о 3-й, тож після цього будуть точно знати мій результат".

Комісія, що вела слідство, представила велику кількість повідомлень родини Старріджа, які містили посилання на ставки та коефіцієнти. Якби вони успішно зробили всі ставки, букмекери потенційно могли б втратити понад 300 000 фунтів стерлінгів. Дуже багато ставок, що намагались зробити родичі спортсмена, були відхилені букмекерами. У підсумку трансфер зірвався, родина отримала збитки, а Старрідж - проблеми.

Йому впаяли дискваліфікацію на шість тижнів і оштрафували на £75 тисяч за порушення правил ставок. Після відбуття дискваліфікації Старрідж перебрався до турецького Трабзонспору, але навесні 2020 року, Британська футбольна асоціація після розгляду апеляції спортсмена підвищила штраф до £150 тисяч і вибила міжнародну дискваліфікацію для гравця. У ФІФА підтвердили справедливість такого рішення і це призвело до того, що Старрідж і Трабзонспор домовились про розірвання контракту через неможливість гравцем його виконувати.

Вже два місяці, як Старрідж знаходиться у австралійському клубі Perth Glory, де зіграв лише один матч. Історія падіння футболіста доволі показова. Через жадібність і бажання заробити ще більше, він втратив дуже багато.

Британська футбольна асоціація зробила все від неї належне, аби історія Старріджа відбила бажання в інших гравців використовувати інсайдерську інфу для власної наживи. Та це не зупинило нашого наступного героя.

Захисник "Атлетіко" та збірної Англії Кіран Тріпп'єр був визнаний винним у порушенні тих самих правил про ставки, що й Старрідж, тільки вже у 2020 році. У травні футбольна асоціація Англії висунула наступні звинувачення на адресу футболіста: вважалося, що Тріпп'єр був причетний до ставок, що стосувалися його переходу за 21,7 мільйон ​​фунтів з "Тоттенхема" до "Атлетіко" у липні 2019 року.

Було ухвалено рішення дискваліфікувати гравця на 10 тижнів і оштрафувати на 70 тисяч фунтів. Покарання поширили на всі міжнародні футбольні турніри, що змусило футболіста пропустити 12 матчів у складі "Атлетіко", включаючи першу гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Челсі" у Мадриді.

Особисто я не дуже добре розумію хлопців, що заробляють мільйони на рік, але готові ризикувати своїм ім'ям, репутацією та кар’єрами заради додаткової сотні тисяч фунтів. А що ви думаєте з цього приводу?

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