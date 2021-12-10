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Епік фейл букмекерської контори Sun Bets

Сьогодні 17:19 Harry BettMan 121 0
BettMan наводить приклад з життя, як можна виграти, багато програвши
Епік фейл букмекерської контори Sun Bets
#BettMan, #Betting world, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Скажу чесно, у заголовку я вас надурив, аби просто привернути увагу. Бо мова піде не про велику помилку, а про крутий рекламний хід, який спрацював. Думаю ви не сумніваєтеся, що в Англії вистачає букмекерських контор, тож невеличким з них треба якось виділятися. Таку нагоду чудово використала компанія Sun Bets взимку 2017 року.

Коли Саттон Юнайтед, маленька команда з п’ятого дивізіону англійського футболу, зустрілася з могутнім "Арсеналом" у матчі п’ятого раунду Кубка Англії, цій грі було приділено занадто багато уваги. Одним із гравців Саттона, якого ще до гри виділяла преса, був Вейн Шоу.  Справа не у його таланті, а перш за все у його обхваті талії та інших антропометричних даних (зріст майже два метри та майже 150 кілограмів ваги). У Саттоні вся команда називала цього 46-річного чоловіка Roly Poly Goalie.

Здебільшого він був тренером, по сумісництву доглядачем за PR-менеджером, а також був її резервним воротарем. Ще підлітком, він грав за професійний клуб "Саутгемптон" і був у одній команді з футбольною легендою, який став телеведучим BBC, Аланом Ширером.

Як сказав перед тим матчем Ширер про Шоу: "Насправді я пішов за своїми мріями у Прем’єр-лігу, а він пішов за своїми в фургон із гамбургерами".

Букмекери поспішили привернути додаткову увагу до ставок на гучну подію, яку показували на національному ТБ. У своєму прагненні виділитися в конкурентній індустрії, менш відома компанія Sun Bets запропонувала легковажні, але дуже реальні шанси 8 до 1, що Шоу з’їсть пиріг на боковій лінії поля прямо під час матчу. Це було зроблено нібито просто для сміху.

Але на 83-й хвилині матчу, в якому "Арсенал" виграв з рахунком 2:0, Шоу, який не грав, потрапив на камеру разом з пирогом з м’ясом і картоплею на боковій лінії. Згодом він зізнався, що знав про парі і через це з’їв пиріг. Шоу також сказав, що він не отримав прибутку від свого пирога, але знав, що інші отримали.

"Очевидно, нам заборонено робити ставки", – сказав він, але визнав: "я думаю, що деякі товариші та деякі вболівальники" зробили це.

Ніхто не каже, що вчинок Шоу був мотивований злочинним синдикатом ставок, але його менеджер Пол Досуелл сказав журналістам: "Я не думаю, що це показує нас у найкращому світлі".

"Він знову потрапив у газети, і слава, очевидно, трохи пішла йому в голову, але незабаром ми повернемо його на землю, не хвилюйтеся про це", – сказав голова клубу Брюс Елліот одній з радіостанцій.

Наступного дня Шоу був змушений піти з клубу. Це сталося після того, як комісія з азартних ігор Футбольної асоціації заявила, що буде розслідувати, чи було споживання пирога порушенням правил ставок.

"Це дуже, дуже сумний кінець", – сказав Досуелл, додавши, що клуб "дуже розчарований тим, як нас зобразили". Дивовижний вихід Саттона до 1/8 фіналу Кубка Англії був приємним. Але багато вболівальників відчували, що успіх команди був зіпсований історією з пирогом. Шоу отримав двомісячну дискваліфікацію та штраф аж у 375 фунтів стерлінгів :-)

Ну а компанія Sun Bets у той момент насолоджувалася своєю гучною рекламною кампанією, оголосивши, що вона програла п’ятизначну суму на зроблених ставках. Але ми з вами розуміємо, що ці гроші можна було спокійно віднести до маркетингових витрат і доволі успішних.

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