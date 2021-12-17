Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Вчора 15:39 912
Збірна України програла Франції на турнірі у Польщі
Сьогодні 00:13 28
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22
Вчора 23:45 89
Федерація боксу України сфальсифікувала вибори президента
Вчора 22:16 511
Лаціо здолало Дженоа Шевченка у 18 турі Серії А
Вчора 21:25 357
Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди
Вчора 17:55 1955
Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі
Вчора 16:47 733
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол
Вчора 16:22 558
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Вчора 15:26 451
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 13:56 739
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22 Harry BettMan
Вчора 23:45 85
Камбосос похвалився шаленою швидкістю своїх ударів
Камбосос похвалився шаленою швидкістю своїх ударів Віктор Слюсаренко
Вчора 23:20 170
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі
Білодід тренується у турецькому спорткомплексі Віктор Слюсаренко
Вчора 18:38 239
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України Андрій Твердохліб
Вчора 15:26 451
Стильно вбралася. Дружина Бондаря опублікувала нові фото з відпочинку на Мальдівах
Стильно вбралася. Дружина Бондаря опублікувала нові фото з відпочинку на Мальдівах Віктор Слюсаренко
Вчора 14:20 655
Шахтар нагадав Динамо відставання у турнірній таблиці: +2
Шахтар нагадав Динамо відставання у турнірній таблиці: +2 Віктор Слюсаренко
16.12.2021 16:31 630 3
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео) Harry BettMan
16.12.2021 16:15 703 3
Дружина Бондаря похвалилася ідеальною фігурою у купальнику на Мальдівах. ФОТО
Дружина Бондаря похвалилася ідеальною фігурою у купальнику на Мальдівах. ФОТО Віктор Слюсаренко
16.12.2021 15:47 2857
Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі
Аталанта Маліновського зіграє проти Роми у спеціальній формі Віктор Слюсаренко
16.12.2021 15:00 467
Одягнув казахський чапан: Усик сфотографувався з Диким Арманом
Одягнув казахський чапан: Усик сфотографувався з Диким Арманом Віктор Слюсаренко
16.12.2021 14:37 839
Зінченко зворушливо попрощався з Агуеро: нападник завершив кар'єру
Зінченко зворушливо попрощався з Агуеро: нападник завершив кар'єру Віктор Слюсаренко
16.12.2021 12:13 427
Тренер приходить, коли боєць готовий: Редкач показав, як треба бити по груші
Тренер приходить, коли боєць готовий: Редкач показав, як треба бити по груші Віктор Слюсаренко
16.12.2021 11:53 542
У Віндзорському замку Гамільтона нагородили лицарським званням
У Віндзорському замку Гамільтона нагородили лицарським званням Віктор Слюсаренко
16.12.2021 11:07 494
Завершив кар'єру: Агуеро не стримав сліз під час прощальної промови
Завершив кар'єру: Агуеро не стримав сліз під час прощальної промови Віктор Слюсаренко
16.12.2021 09:58 443
Бармен теж готовий: Степаненко з сім'єю вирушив у відпустку
Бармен теж готовий: Степаненко з сім'єю вирушив у відпустку Віктор Слюсаренко
16.12.2021 08:51 419
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:13 Хокей Збірна України програла Франції на турнірі у Польщі 28
17 Грудня 2021
23:55 Футбол Сельта переграла Еспаньйол у 18 турі Ла-Ліги 75
23:46 Футбол Інтер знищив Салернітану в 18 турі Серії А 87
23:45 Блог Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22 89
23:40 Футбол Лаціо - Дженоа 3:1. Огляд матчу 147
23:38 Баскетбол Одеса - Дніпро 80:87. Огляд матчу 90
23:22 Футбол Баварія декласувала Вольфсбург у 17 турі Бундесліги 142
23:20 Блог Камбосос похвалився шаленою швидкістю своїх ударів 174
23:10 Баскетбол Хімік - Харківські Соколи 74:72. Огляд матчу 106
23:09 Біатлон Меркушина, Семеренко та Бех можуть поїхати на етап Кубку світу в Обергофі 131
22:53 Футбол Шевченко: Єдиний позитивний момент у матчі з Лаціо - забитий м'яч 312
22:46 Футбол Барселона готова продати де Йонга 196
22:45 Баскетбол Прометей - Тернопіль 102:77. Огляд матчу 119
22:36 Футбол Шевченко показав найгірший старт серед тренерів Дженоа в Серії А 212
22:29 Баскетбол Запоріжжя - Київ-Баскет 70:65. Огляд матчу 142
22:22 Футбол Обамеянг не зіграє за Арсенал до повернення з Кубка Африки 155
22:16 Бокс Федерація боксу України сфальсифікувала вибори президента 511
22:01 Баскетбол Одеса програла Дніпру в Суперлізі 182
21:48 Футбол Берінчик: Можна наваляти Камбососу, Хейні, Джервонті 250
21:25 Футбол Лаціо здолало Дженоа Шевченка у 18 турі Серії А 357
21:12 Баскетбол Прометей переміг Тернопіль, Соколи поступилися Хіміку. Результати матчів Суперліги. 201
21:02 Футбол Президент Лілля не виключив, що Азар повернеться до клубу 168
20:54 Футбол Хаві: Не можемо виключати, що Барселона виграє Ла-Лігу 191
20:35 Футбол Челсі хоче придбати захисника Севільї Кунде 189
20:11 Баскетбол Запоріжжя переграло Київ-Баскет у Суперлізі 206

Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22

Вчора 23:45 Harry BettMan 89 0
Аналізуємо лінії провідних букмекерів світу щодо переможця Ліги Чемпіонів
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Ліга чемпіонів, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Спеціально для своїх читачів зібрав інформацію з сайтів провідних букмекерів світу, аби проаналізувати, хто з команд Старого Світу має найбільші шанси святкувати перемогу у поточному розіграші Ліги Чемпіонів.

Ці коефіцієнти були виставлені одразу після того, як відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу, коли стало більш-менш зрозуміло, кому підфартило з жеребом, а кому доволі прогнозовано доведеться зійти з дистанції після першого раунду плей-офф.

Як бачите, букмекери одностайно віддають перевагу трьом командам, які краще за інших пройшли групову стадію. Манчестер Сіті, Баварія та Ліверпуль, на мою особисту думку, це перший ешелон претендентів. Але якщо у перших двох прохідні суперники у ⅛ (Спортінг, Зальцбург), то Ліверпулю доведеться битися з з бойовитим міланським Інтером.

До наступного ешелону я б відніс ПСЖ, Челсі, Аякс та Реал. Всі ці команди здатні у конкретному матчі обіграти будь-яку команду, але не факт, що так само добре вони зможуть показати себе на дистанції.

Інші команди - це мабуть все ж таки хлопчики для биття, хоча жодним чином не хотів би образити вболівальників цих клубів. Але букмекерські лінії - це одна історія, а життя і реальний футбол - трохи інша. Ми з вами за те й любимо цю гру, що інколи чорта лисого розбереш, хто у підсумку переможе.

Інші матеріали блогу “Betting world”:

Що було не так зі ставками колишньої зірки Манчестер Юнайтед, Пола Скоулза

PRO-каппер Метью Бенхем показав, як заробляти сотні мільйонів в АПЛ

Веселий і чудернацький світ довгострокових ставок

Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина друга

Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина перша

Епік фейл букмекерської контори Sun Bets

Вірус договорняків дістався й кіберспорту

Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі

Чому не варто робити ставки на товариські матчі у футболі

Три крутезні ставки від репера “50 Cent”

Беттінгові компанії домінують на футбольній формі європейських клубів

Історія про зірку Голлівуду, яка дурила голову букмекерам

Британці планують прибрати рекламу букмекерів з футболок команд АПЛ

Деніз Коатс - найбагатша і найвпливовіша жінка беттінг-індустрії

Історія про те, як “Лестер” поставив букмекерів на коліна

Тоні Блум - найкрутіший каппер світу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()