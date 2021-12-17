Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22

Аналізуємо лінії провідних букмекерів світу щодо переможця Ліги Чемпіонів

Привіт народ, з вами BettMan.

Спеціально для своїх читачів зібрав інформацію з сайтів провідних букмекерів світу, аби проаналізувати, хто з команд Старого Світу має найбільші шанси святкувати перемогу у поточному розіграші Ліги Чемпіонів.

Ці коефіцієнти були виставлені одразу після того, як відбулося жеребкування стадії 1/8 фіналу, коли стало більш-менш зрозуміло, кому підфартило з жеребом, а кому доволі прогнозовано доведеться зійти з дистанції після першого раунду плей-офф.

Як бачите, букмекери одностайно віддають перевагу трьом командам, які краще за інших пройшли групову стадію. Манчестер Сіті, Баварія та Ліверпуль, на мою особисту думку, це перший ешелон претендентів. Але якщо у перших двох прохідні суперники у ⅛ (Спортінг, Зальцбург), то Ліверпулю доведеться битися з з бойовитим міланським Інтером.

До наступного ешелону я б відніс ПСЖ, Челсі, Аякс та Реал. Всі ці команди здатні у конкретному матчі обіграти будь-яку команду, але не факт, що так само добре вони зможуть показати себе на дистанції.

Інші команди - це мабуть все ж таки хлопчики для биття, хоча жодним чином не хотів би образити вболівальників цих клубів. Але букмекерські лінії - це одна історія, а життя і реальний футбол - трохи інша. Ми з вами за те й любимо цю гру, що інколи чорта лисого розбереш, хто у підсумку переможе.

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