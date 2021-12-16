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Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)

Сьогодні 16:15 Harry BettMan 263 3
BettMan разом з усім адекватним світом впевнений, що дві команди зіграли договорняк
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
#Betting news, #Betting world, #BettMan, #Світ беттінгу, #Світ спортивних ставок

Привіт народ, з вами BettMan.

Коли я роблю ставки, в мене є залізне правило: завжди оминати другорядні спортивні змагання. Бо чим нижче рівень, тим більше вірогідність нечесної гри та матч-фіксінгу. Сьогоднішній приклад дуже красномовний і свіжий, бо стався лише на початку цього грудня. Йдеться про футбольний матч другої за значимістю ліги Колумбії (Primera B).

Гра команд Лланерос та Уніон Магдалена стояла у букмекерський лінії майже всіх світових компаній. В цьому матчі мала визначитися доля клубу Уніон Магдалена, який мав шанси на підвищення в класі, але лише у разі перемоги. За прогнозами букмекерів невеличким фаворитом гри були господарі, які змогли втілити свою перевагу в гол тільки на 81-й хвилині. Уніон кинувся відіграватись, та всі потуги були марними аж до останніх додаткових хвилин…

На 95-й і 96-й хвилинах гравці Уніон Магдалени відзначилися двічі і вирішили свою проблему, а всі хто побачив, як саме це відбувалося, були обурені відвертою комедією та лише імітацією спортивної боротьби з боку футболістів Лланероса.

Подивіться самі на ці футбольні дива і зробіть свої власні висновки.

Після того, як відео стало вірусним, колумбійська асоціація футболістів закликала до розслідування подій. Була зроблена заява у Twitter з наступним текстом: "З огляду на те, що результат матчу між @ClubLlanerosFC та @UnionMagdalena сформувався, ми просимо дисциплінарну комісію @Dimayor якнайшвидше провести ретельне розслідування".

Жоден із клубів не давав коментарів одразу після гри, але пізніше представник Union Magdalena написал в Твіттері, що результат був для тих, хто вважає, що у футболі все можливе. Він натякав на диво, що сталося через наполегливість гравців команди.

Та реакція у соцмережах вже набирала обертів. Двоє колумбійських гравців також висловили своє занепокоєння через соціальні мережі. Капітан "Ювентуса" Хуан Куадрадо назвав гол Уніон Магдалени відсутністю поваги.

А його партнер по збірній Матеус Урібе відповів, що це ганьба для футболу в його країні.

Тренер Форталези, яка була конкурентом Уніон Магдалени за підвищення у класі і яка програла у паралельному матч, розплакався на післяматчевій прес-конференції. Він сказав: "Мені не соромно плакати, бо відчуваю себе обкраденим. Ми можемо програти, але не так".

Президент Колумбії Іван Дуке теж не оминув цю подію та написав у Твіттері через 24 години після гри. Він назвав подію "національною ганьбою" і закликав до негайного розслідування.

Цікаво, чим закінчиться історія, бо по справедливості всіх учасників цієї масової ганіби треба дискваліфікувати на певний час. Будемо чекати початку наступного колумбійського сезону у вищій лізі (Прімера А) і слідкувати, чи з'явиться у ній Уніон Магдалена :-)

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