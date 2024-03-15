Визначився склад збірної України на чоловічий спринт заключного етапу Кубку світу

На чоловічому спринті, в межах заключного, дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону в Кенморі, команду України представлятимуть 5 спортсменів.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що це буде Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Гонка відбудеться 15 березня о 18:40 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно чоловіча збірна України фінішувала у топ-10 в естафеті на етапі в США. Наша команда була представлена цими ж біатлоністами, за винятком Лесюка.

Також, напередодні Джима стала найкращою серед українок у спринті на дев'ятому етапі Кубку світу.