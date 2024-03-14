Джима стала найкращою серед українок у спринті на 9-му етапі Кубку світу

Змагалися чотири наші представниці

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністки виступили у спринті на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 у канадському Кенморі.

Найкращою серед наших стала Юлія Джима, яка потрапила до залікової зони завдяки 22-му місцю.

Ірина Петренко закінчила гонку 33-ю (також у "очковій" зоні), а Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина - відібралися до переслідування.

Перемогла в гонці Ліза Вітоцці, яка завдяки цьому до 7 очок зменшила відставання до Інгрід Тандреволл у боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Кенмор (спринт, жінки)

14 березня

1. Ліза Віттоцці (Італія) - 19.38,2 (0+0)

2. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) +5.5

3. Лена Геккі-Гросс (Швейцарія) (0+0) +8.6

...

22. Юлія Джима (0+0) +1:12,1

33. Ірина Петренко (0+1) +1:41,3

41. Христина Дмитренко (1+0) +1:58,3

50. Анастасія Меркушина ((0+2) +2:20,4

Анна Кривонос - не стартувала

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті на етапі в США. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко. На екваторі гонки наші хлопці йшли другими, але молодь не змогла підтримати починання лідерів збірної.

Зазначимо, українські парабіатлоністи виграли 6 нагород у 2-й день змагань на чемпіонаті світу.