Джима стала найкращою серед українок у спринті на 9-му етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Українські біатлоністки виступили у спринті на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 у канадському Кенморі.
Найкращою серед наших стала Юлія Джима, яка потрапила до залікової зони завдяки 22-му місцю.
Ірина Петренко закінчила гонку 33-ю (також у "очковій" зоні), а Христина Дмитренко та Анастасія Меркушина - відібралися до переслідування.
Перемогла в гонці Ліза Вітоцці, яка завдяки цьому до 7 очок зменшила відставання до Інгрід Тандреволл у боротьбі за Великий кришталевий глобус.
1. Ліза Віттоцці (Італія) - 19.38,2 (0+0)
2. Лу Жанмонно (Франція) (0+0) +5.5
3. Лена Геккі-Гросс (Швейцарія) (0+0) +8.6
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22. Юлія Джима (0+0) +1:12,1
33. Ірина Петренко (0+1) +1:41,3
41. Христина Дмитренко (1+0) +1:58,3
50. Анастасія Меркушина ((0+2) +2:20,4
Анна Кривонос - не стартувала
Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті на етапі в США. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.
Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко. На екваторі гонки наші хлопці йшли другими, але молодь не змогла підтримати починання лідерів збірної.
Зазначимо, українські парабіатлоністи виграли 6 нагород у 2-й день змагань на чемпіонаті світу.