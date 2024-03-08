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Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу-2024

На екваторі гонки українці були другими
Сьогодні 22:43 133 0
Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу-2024
#Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з біатлону стала 8-ю у естафеті восьмого етапу Кубку світу-2024 у американському Солт-Лейк-Сіті.

Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко.

На екваторі гонки після виступів лідерів збірної Прими та Підручного Україна посідала 2-ге місце, поступаючись лише італійцям (36,1 секунди).
Але молодий Мандзин завершив свій третій етап 9-м. А Дудченку не вдалося покращити цю позицію, він фінішував з підсумковим відставанням у 3:57,4.
У трійці призерів були норвежці (після 1-го етапу йшли лише 18-ми), італійці та німці.
Кубок світу з біатлону 2023/24
Чоловіча естафета
8 березня
  1. Норвегія (3+5) 1:13:12,3
  2. Італія (0+8) +26,5
  3. Німеччина (0+8) +27,3

…9. Україна (1+7) +3.57.4

Нагадаємо, 8 березня українець Артем Тищенко фінішував сьомим на етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.

Напередодні п'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.

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