Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу-2024

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з біатлону стала 8-ю у естафеті восьмого етапу Кубку світу-2024 у американському Солт-Лейк-Сіті.
Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.
Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко.
На екваторі гонки після виступів лідерів збірної Прими та Підручного Україна посідала 2-ге місце, поступаючись лише італійцям (36,1 секунди).
Але молодий Мандзин завершив свій третій етап 9-м. А Дудченку не вдалося покращити цю позицію, він фінішував з підсумковим відставанням у 3:57,4.
У трійці призерів були норвежці (після 1-го етапу йшли лише 18-ми), італійці та німці.
Кубок світу з біатлону 2023/24
Чоловіча естафета
8 березня
- Норвегія (3+5) 1:13:12,3
- Італія (0+8) +26,5
- Німеччина (0+8) +27,3
…9. Україна (1+7) +3.57.4
Нагадаємо, 8 березня українець Артем Тищенко фінішував сьомим на етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.
Напередодні п'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.