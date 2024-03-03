Джерело - Чемпіон.
Збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на заключному етапі Кубку IBU, який триває в австрійському Обертілліасі.
Україну представляли: Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко.
Перемогу здобули спортсмени з Норвегії.
Варто зазначити, що сьогодні, 3 березня, відбудеться одиночна змішана естафета на етапі Кубку IBU. Початок о 14:30 за київським часом.
Також відбудуться естафети на змаганнях Кубку світу. Сінглмікст розпочнеться о 13:45, а класична змішана естафета о 15:45 за київським часом.
Нагадаємо, що заключний етап Кубка IBU в австрійському Обертілліасі триватиме до 9 березня. На спортсменів очікує індивідуальні змагання, спринт, а також гонка з масовим стартом.
Раніше Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону.