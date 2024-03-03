Джерело - Чемпіон.

Збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на заключному етапі Кубку IBU, який триває в австрійському Обертілліасі.

Україну представляли: Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко.

Перемогу здобули спортсмени з Норвегії.

Кубок IBU - 7 етап

Обертілліах, Австрія

Змішана естафета

03 березня

1. Норвегія (0+15) 1:03:54,1

2. Італія (0+7) +1:15,3

3. Франція (0+15) +1:27,1

4. Німеччина (4+12) +1:50,9

5. Швеція (2+14) +2:03,4

6. Україна (1+13) +2:11,9

Варто зазначити, що сьогодні, 3 березня, відбудеться одиночна змішана естафета на етапі Кубку IBU. Початок о 14:30 за київським часом.

Також відбудуться естафети на змаганнях Кубку світу. Сінглмікст розпочнеться о 13:45, а класична змішана естафета о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що заключний етап Кубка IBU в австрійському Обертілліасі триватиме до 9 березня. На спортсменів очікує індивідуальні змагання, спринт, а також гонка з масовим стартом.

Раніше Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону.