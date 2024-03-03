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Збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU

Сьогодні 13:42 73 0
Збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

Збірна України фінішувала шостою в змішаній естафеті на заключному етапі Кубку IBU, який триває в австрійському Обертілліасі.

Україну представляли: Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна, Богдан Цимбал та Руслан Ткаленко.

Перемогу здобули спортсмени з Норвегії.

Кубок IBU - 7 етап
Обертілліах, Австрія
Змішана естафета
03 березня
1. Норвегія  (0+15) 1:03:54,1
2. Італія  (0+7) +1:15,3
3. Франція  (0+15) +1:27,1
4. Німеччина  (4+12) +1:50,9
5. Швеція  (2+14) +2:03,4
6. Україна  (1+13) +2:11,9

Варто зазначити, що сьогодні, 3 березня, відбудеться одиночна змішана естафета на етапі Кубку IBU. Початок о 14:30 за київським часом.

Також відбудуться естафети на змаганнях Кубку світу. Сінглмікст розпочнеться о 13:45, а класична змішана естафета о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що заключний етап Кубка IBU в австрійському Обертілліасі триватиме до 9 березня. На спортсменів очікує індивідуальні змагання, спринт, а також гонка з масовим стартом.

Раніше Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону.

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