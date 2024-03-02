Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Джерело - Чемпіон.
Збірна України виборола срібну медаль в юніорській естафеті на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.
Перемогу здобула команда Норвегії. Бронзову нагороду завоювали французи.
Наша команда в складі Степана Кінаша, Богдана Борковського, Сергія Супруна і Віталія Мандзина використала 11 додаткових патронів та програла переможцям понад 56 секунд.
Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024
Естафета, юніори
02 березня
- Норвегія (3+12) 1:25:03.1
- Україна (0+11) +56.5
- Франція (1+10) +1:06.0
- Німеччина (1+13) +1:49.4
- Чехія (3+12) +2:08.4
- Польща (2+9) +2:42.1
Це друга медаль для України на ЧС-2024. Раніше Олександра Меркушина здобула золоту нагороду у масстарті.
Світову першість закриє естафета серед юніорок. Початок о 12:40.