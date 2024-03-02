Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виборола срібну медаль в юніорській естафеті на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Перемогу здобула команда Норвегії. Бронзову нагороду завоювали французи.

Наша команда в складі Степана Кінаша, Богдана Борковського, Сергія Супруна і Віталія Мандзина використала 11 додаткових патронів та програла переможцям понад 56 секунд.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024

Естафета, юніори

02 березня