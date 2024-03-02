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Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Результати гонки
Сьогодні 12:06 154 0
Україна здобула другу медаль юніорського чемпіонату світу-2024 з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Збірна України виборола срібну медаль в юніорській естафеті на чемпіонату світу з біатлону в естонському Отепяя.

Перемогу здобула команда Норвегії. Бронзову нагороду завоювали французи.

Наша команда в складі Степана Кінаша, Богдана Борковського, Сергія Супруна і Віталія Мандзина використала 11 додаткових патронів та програла переможцям понад 56 секунд.

Юніорський чемпіонат світу з біатлону-2024
Естафета, юніори
02 березня
  1. Норвегія (3+12) 1:25:03.1
  2. Україна (0+11) +56.5
  3. Франція (1+10) +1:06.0
  4. Німеччина (1+13) +1:49.4
  5. Чехія (3+12) +2:08.4
  6. Польща (2+9) +2:42.1

Це друга медаль для України на ЧС-2024. Раніше Олександра Меркушина здобула золоту нагороду у масстарті.

Світову першість закриє естафета серед юніорок. Початок о 12:40.

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