Джерело - Суспільне.

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на змішані естафети сьомого етапу Кубку світу-2024 у Голменколлені, Норвегія.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

У змішаній естафеті (міксті) Україну представлятимуть Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима і Тарас Лесюк. А в одиночній змішаній естафеті (сінглміксті) виступлять Христина Дмитренко та Дмитро Підручний.

Змішані естафети закриватимуть програму сьомого етапу КС в Голменколлені. Обидві гонки відбудуться в неділю, 3 березня: сінглмікст почнеться о 13:45, мікст - о 15:45 (за київським часом).

Напередодні українські біатлоністки виступили у третьому масстарті сезону Кубку світу.