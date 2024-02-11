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Сімон перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті світу, українки - за межами двадцятки

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко
Сьогодні 16:16 155 0
Сімон перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті світу, українки - за межами двадцятки
#Христина Дмитренко, #Жулія Сімон

Джерело - Чемпіон.

Француженка Жулія Сімон виграла жіночу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.

Другою стала представниця Італія Ліза Віттоцці. Трійку замкнула ще одна біатлоністка з Франції Жустін Бреза-Буше.

  Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 26-а позиція.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування, жінки
11 лютого
1. Жулія Сімон (Франція, 0+1+0+0)  29:54,8
2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1)  +46,3
3. Жустін Бреза-Буше (Франція, 0+1+2+1)  +49,3
...
26. Христина Дмитренко (Україна, 2+0+1+1)  +3:46,7
35. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0)  +4:39,0
36. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+2)  +4:51,2
45. Ірина Петренко (Україна, 2+1+1+0)  +5:30,7

Сьогодні, 11-го лютого, о 17:05 за київським часом розпочнеться чоловічий перс'ют.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове Место.

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