Джерело - Чемпіон.
Француженка Жулія Сімон виграла жіночу гонку переслідування на чемпіонаті світу з біатлону в Нове Место.
Другою стала представниця Італія Ліза Віттоцці. Трійку замкнула ще одна біатлоністка з Франції Жустін Бреза-Буше.
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати
Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко - 26-а позиція.
Чемпіонат світу з біатлону
Нове Место, Чехія
Гонка переслідування, жінки
11 лютого
1. Жулія Сімон (Франція, 0+1+0+0) 29:54,8
2. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +46,3
3. Жустін Бреза-Буше (Франція, 0+1+2+1) +49,3
...
26. Христина Дмитренко (Україна, 2+0+1+1) +3:46,7
35. Юлія Джима (Україна, 2+1+1+0) +4:39,0
36. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +4:51,2
45. Ірина Петренко (Україна, 2+1+1+0) +5:30,7
Сьогодні, 11-го лютого, о 17:05 за київським часом розпочнеться чоловічий перс'ют.
Нагадаємо, що чемпіонат світу з біатлону триває з 7 по 18 лютого в чеському Нове Место.
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