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Насико: Задоволений стрільбою, що вдалося все пройти на нуль

Денис Насико прокоментував спринт у Рупольдингу
Сьогодні 19:33 262 0
Насико: Задоволений стрільбою, що вдалося все пройти на нуль
#Денис Насико

Джерело - Biathlon.com.ua.

Денис Насико залишися задоволеним спринтом на етапі Кубка світу в Рупольдингу, де він став 39-м.

Про це він розповів порталу Biathlon.com.ua.

"Завжди важко себе оцінювати, залишаю це тренерам та вболівальникам. Задоволений я стрільбою, що вдалося все пройти на нуль. А от незадоволений роботою на трасі, адже трохи слабенько пройшов, та в цілому – гонка вдалася.

  Актуально: Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Так, третій старт буде трошки вже відчуватися, та для всіх же умови однакові. Не тільки мені, думаю, завтра всім буде важко. Ще не знаю, чекаю рішення тренерів", – сказав Насико.

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