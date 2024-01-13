Насико: Задоволений стрільбою, що вдалося все пройти на нуль

Денис Насико прокоментував спринт у Рупольдингу

Денис Насико залишися задоволеним спринтом на етапі Кубка світу в Рупольдингу, де він став 39-м.

Про це він розповів порталу Biathlon.com.ua.

"Завжди важко себе оцінювати, залишаю це тренерам та вболівальникам. Задоволений я стрільбою, що вдалося все пройти на нуль. А от незадоволений роботою на трасі, адже трохи слабенько пройшов, та в цілому – гонка вдалася.

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Так, третій старт буде трошки вже відчуватися, та для всіх же умови однакові. Не тільки мені, думаю, завтра всім буде важко. Ще не знаю, чекаю рішення тренерів", – сказав Насико.

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