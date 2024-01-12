Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу

Джерело - Чемпіон.

Норвезька біатлоністка Інгрід Тандреволд виграла спринт на п'ятому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Юлія Джима посіла 13-те місце. Жіноча гонка переслідування в Рупольдингу відбудеться в неділю, 14 січня. Початок о 13:30 за Києвом.

Кубок світу з біатлону

Рупольдинг, 5 етап

Спринт, жінки

12 січня

1. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія) (0+0) 19:25,4

2. Мона Брурссон (Швеція) (0+0) +18,2

3. Ліза Віттоцці (Італія(0+0) +19,0

...

13. Юлія Джима (Україна) (0+0) +57,8

68. Любов Кип'яченкова (Україна) (2+1) +2:56,9

70. Надія Бєлкіна (Україна) (2+0) +2:57,5

83. Олена Городна (Україна) (1+1) +3:28,1

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