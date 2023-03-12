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Дудченко увійшов до 20-и найкращих масстарту на етапі Кубка світу

Сьогодні 18:09 116 0
Перемогу здобув норвежець Ветле-С'стад Крістіансен
Дудченко увійшов до 20-и найкращих масстарту на етапі Кубка світу
#Антон Дудченко

Джерело - Чемпіон.

Ветле-С'стад Крістіансен здобув перемогу в масстарті у шведському Естерсунді в межах восьмого етапу Кубка світу.

Друге місце посів його співвітчизник Йоганнес Дале. Трійку замкнув Ерік Перро з Франції.

Українець Антон Дудченко з одним промахом на 3-у вогневому рубежі посів 16-е місце.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, Масстарт
12 березня
    1. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+0+0)  35:17,0
    2. Йоганнес Дале (0+0+0+1)  +9,1
    3. Ерік Перро (0+1+0+0)  +12,3
    ...
    16. Антон Дудченко (0+0+1+0)  +1:15,4

    У жіночій гонці перемогу здобула італійка Доротея Вірер.

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