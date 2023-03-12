Дудченко увійшов до 20-и найкращих масстарту на етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
Ветле-С'стад Крістіансен здобув перемогу в масстарті у шведському Естерсунді в межах восьмого етапу Кубка світу.
Друге місце посів його співвітчизник Йоганнес Дале. Трійку замкнув Ерік Перро з Франції.
Українець Антон Дудченко з одним промахом на 3-у вогневому рубежі посів 16-е місце.
Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, Масстарт
12 березня
1. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+0+0) 35:17,0
2. Йоганнес Дале (0+0+0+1) +9,1
3. Ерік Перро (0+1+0+0) +12,3
...
16. Антон Дудченко (0+0+1+0) +1:15,4
У жіночій гонці перемогу здобула італійка Доротея Вірер.