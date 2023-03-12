Дудченко увійшов до 20-и найкращих масстарту на етапі Кубка світу

Перемогу здобув норвежець Ветле-С'стад Крістіансен

Джерело - Чемпіон.

Ветле-С'стад Крістіансен здобув перемогу в масстарті у шведському Естерсунді в межах восьмого етапу Кубка світу.

Друге місце посів його співвітчизник Йоганнес Дале. Трійку замкнув Ерік Перро з Франції.

Українець Антон Дудченко з одним промахом на 3-у вогневому рубежі посів 16-е місце.

Кубок світу 2022/23

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, Масстарт

12 березня