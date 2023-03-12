Вірер виграла масстарт на етапі Кубка світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла масстарт в рамках 8-го етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.
Друге та третє місця відповідно посіли француженки Лу Жанмоно та Жулья Сімон.
Українки у цій гонці участі не брали.
Сьогодні в Естерсунді відбудеться ще одна гонка (чоловічий масстарт), яка завершить програму восьмого етапу Кубка світу.
Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Масстарт, жінки
12 березня
- 1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 31:58,5
- 2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) +6,3
- 3. Жюлья Сімон (0+0+0+1) +11,1
Нагадаємо визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу.