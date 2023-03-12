Головне
Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 601
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 16:24 6424
Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ
Сьогодні 15:53 180
Ворскла зіграла внічию з Вересом у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 199
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 197
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 251
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 327
Приберіть Мудрика звідси: фани Челсі знову незадоволені грою українця в матчі АПЛ
Сьогодні 11:31 1346
Арсенал проти Ман Сіті — реальні перегони чи команди з різними цілями?
Сьогодні 10:30 1291
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 10:25 8303
Прямі трансляції

Вірер виграла масстарт на етапі Кубка світу в Естерсунді

Сьогодні 14:38 373 0
Українки у цій гонці участі не брали.
Вірер виграла масстарт на етапі Кубка світу в Естерсунді
#Доротея Вірер

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла масстарт в рамках 8-го етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.

Друге та третє місця відповідно посіли француженки Лу Жанмоно та Жулья Сімон.

Українки у цій гонці участі не брали. 

Сьогодні в Естерсунді відбудеться ще одна гонка (чоловічий масстарт), яка завершить програму восьмого етапу Кубка світу.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
Масстарт, жінки
12 березня
  • 1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 31:58,5
  • 2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) +6,3
  • 3. Жюлья Сімон (0+0+0+1) +11,1

Нагадаємо визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 6424
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 2939
Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО Мудрик відзначився першим гольовим пасом за Челсі - ВІДЕО 14089
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8303
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 2791 1
Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО Гордон запропонував Поворознюку забути про конфлікт? Президент Інгульця записав відповідь - ВІДЕО 5355
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 32811
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 10382 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72634 1
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3406
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 19698
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 238647