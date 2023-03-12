Вірер виграла масстарт на етапі Кубка світу в Естерсунді

Українки у цій гонці участі не брали.

Джерело - Чемпіон.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер виграла масстарт в рамках 8-го етапу Кубка світу у шведському Естерсунді.

Друге та третє місця відповідно посіли француженки Лу Жанмоно та Жулья Сімон.

Українки у цій гонці участі не брали.

Сьогодні в Естерсунді відбудеться ще одна гонка (чоловічий масстарт), яка завершить програму восьмого етапу Кубка світу.

Кубок світу 2022/23

Естерсунд, Швеція

Масстарт, жінки

12 березня

1. Доротея Вірер (0+0+0+0) 31:58,5

2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) +6,3

3. Жюлья Сімон (0+0+0+1) +11,1

Нагадаємо визначилися володарі Малих кришталевих глобусів в естафетах Кубка світу.