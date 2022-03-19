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Екгофф виграла гонку переслідування на етапі Кубка світу у Голменколлені

Сьогодні 16:11 191 0
Тіріль виграла другу домашню гонку
Екгофф виграла гонку переслідування на етапі Кубка світу у Голменколлені
#Тіріль Екгофф

Джерело - Чемпіон.

У другий день 10-го етапу Кубка світу у Голменколлені відбувалася жіноча гонка переслідування. 

Перемогу у гонці здобула норвежка Тіріл Екгофф. Марте Ольсбу-Рейселанн стала другою, Пауліна Фіалкова фінішувала третьою.

У загальному заліку Кубка світу нарешті настала повна ясність. Хоча і до цієї гонки питань щодо імені володарки Великого кришталевого глобусу не виникало. Але сьогодні Марте Ольсбу-Рейселанн виконала останню формальність: фінішувала вище Ельвіри Еберґ і перед останнім мас-стартом сезону виявилася недосяжною для шведки.

Кубок світу з біатлону-2021/22
Гонка переслідування. Жінки
19 березня

1. Тіріл Екгофф (0+1+1+0) 29:55,7

2. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+0+1+1) +24,9

3. Пауліна Фіалкова (0+0+0+0) +50,5

Нагадаємо Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу у Голменколлені.

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