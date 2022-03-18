Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу у Голменколлені

Джерело - Чемпіон.

Заключний вікенд міжнародного біатлонного сезону стартував сьогодні в норвезькому Голменколлені, де жіночим спринтом відкрилася програма десятого етапу Кубка світу.

Сьогодні був останній жіночий спринт сезону, а отже отримав свою володарку черговий трофей – Малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Шанси поборотися за нього були перед стартом лише у двох - Марте Ольсбу-Рейселанн та Ельвіри Еберг. Шведці треба було відігравати 48 балів - практично нездійсненне завдання. А Ельвіра, до того ж, промахнулася тричі вже на першій стрільбі та у підсумку фінішувала лише 17-ою. Ну, а норвежка оформила другий цього сезону трофей - після Глобусу в персьютах.

Третій Марте Ольсбу-Рейселанн майже точно отримає вже завтра. За дві гонки до закінчення боротьби у загальному заліку Кубка світу Марте випереджає ту саму Еберг-молодшу вже на 106 балів. Також завершилася сьогодні боротьба і у Кубку націй - збірна Норвегії у сьогоднішній гонці набрала більше очок, ніж конкурентки зі Швеції та закріпила перемогу у командному заліку.

Кубок світу з біатлону-2021/22

Спринт. Жінки

18 березня

1. Тіріл Екгофф (0+1) 21:28,3

2. Ліза Тереза Гаузер (0+0) +7,0

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1) +9,4