Головне
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи
Сьогодні 00:36 2851
Челсі зіграє з Реалом, Бенфіка Яремчука зустрінеться з Ліверпулем. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 484
Російські окупанти знищили стадіон та базу Десни
Сьогодні 10:12 1141
Визначились всі чвертьфіналісти Ліги Європи
Сьогодні 08:55 607
Гравцям збірної України нададуть спецдозвіл для виїзду на матч з Шотландією
Сьогодні 08:30 521
Гол Ярмоленка допоміг Вест Гему переграти Севілью. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 00:38 736
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі
Вчора 21:28 1427 1
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні
Вчора 20:29 2049
Благодійний турнір Victory Cup на PokerMatch на підтримку України
Вчора 19:16 272
Ребров: У Дубаї достатньо жертв багаторічної пропаганди
Вчора 17:55 603
Прямі трансляції

Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу у Голменколлені

Сьогодні 16:09 63 0
Екгофф виграла спринт на етапі Кубка світу у Голменколлені

Джерело - Чемпіон.

Заключний вікенд міжнародного біатлонного сезону стартував сьогодні в норвезькому Голменколлені, де жіночим спринтом відкрилася програма десятого етапу Кубка світу.

Сьогодні був останній жіночий спринт сезону, а отже отримав свою володарку черговий трофей – Малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Шанси поборотися за нього були перед стартом лише у двох - Марте Ольсбу-Рейселанн та Ельвіри Еберг. Шведці треба було відігравати 48 балів - практично нездійсненне завдання. А Ельвіра, до того ж, промахнулася тричі вже на першій стрільбі та у підсумку фінішувала лише 17-ою. Ну, а норвежка оформила другий цього сезону трофей - після Глобусу в персьютах.

Третій Марте Ольсбу-Рейселанн майже точно отримає вже завтра. За дві гонки до закінчення боротьби у загальному заліку Кубка світу Марте випереджає ту саму Еберг-молодшу вже на 106 балів. Також завершилася сьогодні боротьба і у Кубку націй - збірна Норвегії у сьогоднішній гонці набрала більше очок, ніж конкурентки зі Швеції та закріпила перемогу у командному заліку.

Кубок світу з біатлону-2021/22
Спринт. Жінки
18 березня

1. Тіріл Екгофф (0+1)  21:28,3

2. Ліза Тереза Гаузер (0+0) +7,0

3. Марте Ольсбу-Рейселанн (0+1) +9,4

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі Збірна України може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі 1427 1
Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи Гол Ярмоленка вивів Вест Гем у чвертьфінал Ліги Європи 2851
Береза: Тимощук - це падаль та непотрібна ланка в еволюції Береза: Тимощук - це падаль та непотрібна ланка в еволюції 1445
Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи Баєр - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Ліга Європи 6906
Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Ньюкасл - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1695
Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні Павлюченко: Кожен росіянин, у тому числі і я - винен у подіях в Україні 2049
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23689
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29114
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7983
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32650
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19290 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29605 2