Загарбники знищили рідну школу українського біатлоніста

Прима поділився жахливим фото

Джерело - Чемпіон.

Російські окупанти, які стверджують, що не б'ють за мирними мешканцями, розбомбили дві школи у Чернігові. На цей час відомо про дев'ятьох загиблих.

Одну зі шкіл закінчував відомий український біатлоніст Артем Прима.