Загарбники знищили рідну школу українського біатлоніста

Джерело - Чемпіон.
Російські окупанти, які стверджують, що не б'ють за мирними мешканцями, розбомбили дві школи у Чернігові. На цей час відомо про дев'ятьох загиблих.
Одну зі шкіл закінчував відомий український біатлоніст Артем Прима.
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Джерело - Чемпіон.
Російські окупанти, які стверджують, що не б'ють за мирними мешканцями, розбомбили дві школи у Чернігові. На цей час відомо про дев'ятьох загиблих.
Одну зі шкіл закінчував відомий український біатлоніст Артем Прима.