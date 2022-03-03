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Загарбники знищили рідну школу українського біатлоніста

Сьогодні 16:46 404 0
Прима поділився жахливим фото
Загарбники знищили рідну школу українського біатлоніста
#Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Російські окупанти, які стверджують, що не б'ють за мирними мешканцями, розбомбили дві школи у Чернігові. На цей час відомо про дев'ятьох загиблих.

Одну зі шкіл закінчував відомий український біатлоніст Артем Прима. 

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