Позитивний тест здав старший тренер жіночої збірної України

У команді української збірної на шостому етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу виявлено випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Позитивний тест здав старший тренер жіночої збірної України Олександр Кравченко. Він ізольований від інших членів команди.

На карантин потрапили тренери чоловічої збірної Ігор Ященко та Олексій Кравченко, які контактували з Олександром.

Нагадаємо, Журавок та Семеренко - у ТОП-15 короткої індивідуальної гонки на Кубку IBU.