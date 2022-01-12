Журавок та Семеренко - у ТОП-15 короткої індивідуальної гонки в Брезно

Відбулася коротка індивідуалка в Брезно-Осрблі

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Брезно-Осрблі на 5-му етапі Кубку IBU відбулася коротка індивідуальна гонка.

Україну представляли Юлія Журавок, Віта Семеренко, Ольга Абрамова, Катерина Бех, Валерія Дмитренко та Надія Бєлкіна.

Найкращою серед українок стала Юлія Журавок, яка прийшла на фініш з 13-м результатом. На дві позиції нижче розташувалася Віта Семеренко.

Перемогу здобула німкеня Яніна Хеттіх. Другою стала росіянка Євгенія Буртасова. Трійку замкнула норвежка Марте Кракстад Йогансен.

Кубок IBU

П'ятий етап, Брезно-Осрблі

Спринт, жінки

12 січня