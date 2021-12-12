Збірна України здобула бронзу в естафеті на юніорському Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
В італійському Мартеллі в рамках першого етапу юніорскього Кубка IBU відбулася чоловіча естафета.
Збірну України була представляли: Віталій Мандзин, Дмитро Грущак, Роман Боровик та Степан Кінаш.
У підсумку наша збірна посіла третє місце з одним колом штрафу.
Перемогу здобули поляки, срібло у пасиві німецької команди.
Юніорський Кубок IBU - Перший етап
Мартелл, Італія
Естафета, Чоловіки
12 грудня
1. Польща (0+10) 1:26:24,4
2. Німеччина (1+13) +1:01,2
3. Україна (1+7) +1:22,1
Раніше Україна фінішувала п'ятою у жіночій естафеті на Кубку світу.