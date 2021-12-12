Збірна України здобула бронзу в естафеті на юніорському Кубку IBU

Перемогу здобули поляки

Джерело - Чемпіон.

В італійському Мартеллі в рамках першого етапу юніорскього Кубка IBU відбулася чоловіча естафета.

Збірну України була представляли: Віталій Мандзин, Дмитро Грущак, Роман Боровик та Степан Кінаш.

У підсумку наша збірна посіла третє місце з одним колом штрафу.

Перемогу здобули поляки, срібло у пасиві німецької команди.

Юніорський Кубок IBU - Перший етап

Мартелл, Італія

Естафета, Чоловіки

12 грудня