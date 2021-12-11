Україна фінішувала п'ятою у жіночій естафеті на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені в рамках Кубку світу з біатлону сезону-2021/2022 відбулась жіноча естафета.
Збірна України бігла гонку у складі - Ірина Петренко - Юлія Джима - Дар'я Блашко - Олена Білосюк та посіла п'яте місце.
Переможницями жіночої естафети стали біатлоністки Швеції. На фініші вони випередили найближчих переслідувачок з Росії на 29 секунд навіть з колом штрафу на останній стрільбі.
Кубок світу - Третій етап
Гохфільцен, Австрія
Естафета, Жінки
11 грудня
1. Швеція (0+0, 0+2, 0+2, 1+4) 1:13:52.
2. Росія (0+2, 0+5, 0+1, 0+2) +29.1
3.Франція (0+3, 0+1, 0+4, 0+6) +59.2
4. Німеччина (1+3, 0+3, 0+3, 0+1) +1:06.5
5. Україна (0+2, 0+6, 0+3, 0+2) +1:33.0