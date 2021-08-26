Українка Дмитренко у ТОП-10 суперспринту чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
У чеському Нове-Место завершилася перша гонка літнього чемпіонату світу з біатлону.
У суперспринті серед юніорок найвище місце з українок посіла Христина Дмитренко, яка прийшла восьмою. Українка відстала від переможниці на 47,9 секунди і припустилася 3 промахів на вогневих рубежах.
Супер-спринт
Юніорки, Фінал
26 серпня
1. Анастасія Гореєва (СБР) (1+3+0+1) 23:16,5
2. Саніта Буліна (Латвія) (1+2+2+1) +6,3
3. Тереза Воборнікова (Чехія) (3+1+0+1) +13,3
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8. Христина Дмитренко (0+1+0+2) +47,9
19. Ганна Скрипко (1+0+2+1) +1:44,4
23. Оксана Москаленко (1+2+0+3) +2:06,5
25. Юлія Городна (0+2+3+2) +2:15,6
28. Любов Кип'яченкова (1+2+2+3) +2:35,1