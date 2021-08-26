Українка Дмитренко у ТОП-10 суперспринту чемпіонату Європи

Українка Дмитренко прийшла восьмою

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове-Место завершилася перша гонка літнього чемпіонату світу з біатлону.

У суперспринті серед юніорок найвище місце з українок посіла Христина Дмитренко, яка прийшла восьмою. Українка відстала від переможниці на 47,9 секунди і припустилася 3 промахів на вогневих рубежах.

Супер-спринт

Юніорки, Фінал

26 серпня

1. Анастасія Гореєва (СБР) (1+3+0+1) 23:16,5

2. Саніта Буліна (Латвія) (1+2+2+1) +6,3

3. Тереза Воборнікова (Чехія) (3+1+0+1) +13,3

...

8. Христина Дмитренко (0+1+0+2) +47,9

19. Ганна Скрипко (1+0+2+1) +1:44,4

23. Оксана Москаленко (1+2+0+3) +2:06,5

25. Юлія Городна (0+2+3+2) +2:15,6

28. Любов Кип'яченкова (1+2+2+3) +2:35,1