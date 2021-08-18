Джерело - suspilne.media.
Капітан збірної України Дмитро Підручний пояснив чому основна команда не виступить на літньому чемпіонаті світу з біатлону.
Про це розповів сам біатлоніст
"Наскільки я знаю, Юрай Санітра не планував у своїй програмі нашої участі в цьому чемпіонаті світу. Зараз ламати підготовку і підводити себе до цих змагань, потім це може погано вплинути на подальшу підготовку до сезону.
Але якщо б чемпіонат світу потрапляв би до наших планів і це було, так само як Вісбаден, наприкінці збору, щоб можна було нормально до нього підготуватись, то я був би не проти там стартувати. Це хороший досвід - змагання зі спортсменами високого рівня, щоб перевірити себе, відчути змагальний ефект і в фізичному, й психологічному плані", - сказав Підручний.
Нагадаємо, Підручний став п'ятим на гонці у Вісбадені.