Підручний у ТОП-5 гонки у Вісбадені

Джерело - Чемпіон.
У німецькому Вісбадені завершилася чоловіча шоу-гонка City Biathlon.
Виграв літню виставкову гонку норвежець Йоганнес Бо.
Український біатлоніст Дмитро Підручний у своєму першому виступі у Вісбадені фінішував п'ятим.
City-Biathlon
Вісбаден, Німеччина
15 серпня
1. Йоганнес Тінгнес Бо (Норвегія, 0+6), 32:01.5
2. Саїд Халілі (Росія, 0+5), +16.4
3. Лукас Гофер (Італія, 2+9), +22.7
4. Роман Реєс (Німеччина, 0+8), +29.7
5. Дмитро Підручний (Україна, 0+10), +42.2
6. Яков Фак (Словенія, 0+8), +1:07.9
7. Філіпп Наврат (Німеччина, 4+8), +2:18.2
8. Ерік Лессер (Німеччина)
9. Тар'єй Бо (Норвегія)