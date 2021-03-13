Українки провалили спринт на Кубку IBU

Найкраща з українок поза ТОП-40

В австрійському Обертілліаху відбулася друга спринтерська гонка Кубка IBU у жінок.

Найкращий результат серед українок продемонструвала Христина Дмитренко, яка з одним колом штрафу фінішувала 43-ю з відставанням понад 2 хвилини від переможниці гонки.

Кубок IBU

Обертілліах, Австрія

Спринт, Жінки

13 березня

1. Анастасія Гореєва (Росія, 0+0) 20:52.7 2. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) +1.1 3. Каролін Коломбо (Франція, 0+0) +20.2 4. Наталя Гербулова (Росія, 0+0) +35.0 5. Анастасія Шевченко (Росія, 1+0) +35.6 6. Маріон Дайгентеш (Німеччина, 0+0) ... 43. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:19.9 60. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:45.3 68. Надія Бєлкіна (Україна, 2+0) +3:01.0 85. Анна Кривонос (Україна, 0+2) +3:29.7

Раніше, Лесюк прийшов п'ятим у спринті Кубка IBU.