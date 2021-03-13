Українки провалили спринт на Кубку IBU

Джерело - suspilne.media.
В австрійському Обертілліаху відбулася друга спринтерська гонка Кубка IBU у жінок.
Найкращий результат серед українок продемонструвала Христина Дмитренко, яка з одним колом штрафу фінішувала 43-ю з відставанням понад 2 хвилини від переможниці гонки.
Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Спринт, Жінки
13 березня
1. Анастасія Гореєва (Росія, 0+0) 20:52.7
2. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) +1.1
3. Каролін Коломбо (Франція, 0+0) +20.2
4. Наталя Гербулова (Росія, 0+0) +35.0
5. Анастасія Шевченко (Росія, 1+0) +35.6
6. Маріон Дайгентеш (Німеччина, 0+0)
...
43. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:19.9
60. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:45.3
68. Надія Бєлкіна (Україна, 2+0) +3:01.0
85. Анна Кривонос (Україна, 0+2) +3:29.7