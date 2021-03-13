Лесюк потрапив за підсумками гонки до квіткової церемонії.

Джерело - Чемпіон.

На етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліаху відбулася друга поспіль чоловіча спринтерська гонка.

Найкращим з українців став Тарас Лесюк, який став пятим та програв переможцю гонки 36 секунд. Цей результат для нього став найкращим у кар'єрі на рівні Кубка IBU - до цього йому вдавалося фінішувати лише сьомим у спринті на етапі в Брезно-Осрблі.

Кубок IBU

Обертілліах, Австрія

Спринт, Чоловіка

13 березня

1. Філіп Андерсен (Норвегія, 0+1) 22:25.0

2. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+0) +4.0

3. Александер Андерсен (Норвегія, 0+0) +6.0

4. Гавард Богетвейт (Норвегія, 1+0) +6.1

5. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +36.3

6. Антон Бабіков (Росія, 1+0) +36.9

...

22. Руслан Ткаленко (Україна, 1+1) +1:09.9

42. Денис Насико (Україна, 2+2) +1:50.6

53. Андрій Доценко (Україна, 0+3) +2:03.7

80. Руслан Бригадир (Україна, 1+0) +2:36.1