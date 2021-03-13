 Лесюк прийшов п'ятим у спринті Кубка IBU | Біатлон | Champion.com.ua
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Лесюк прийшов п'ятим у спринті Кубка IBU

Сьогодні 17:38 395 0
Лесюк потрапив за підсумками гонки до квіткової церемонії.
Лесюк прийшов п'ятим у спринті Кубка IBU
#Лесюк

Джерело - Чемпіон.

На етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліаху відбулася друга поспіль чоловіча спринтерська гонка. 

Найкращим з українців став Тарас Лесюк, який став пятим та програв переможцю гонки 36 секунд. Цей результат для нього став найкращим у кар'єрі на рівні Кубка IBU - до цього йому вдавалося фінішувати лише сьомим у спринті на етапі в Брезно-Осрблі.

Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Спринт, Чоловіка
13 березня
1. Філіп Андерсен (Норвегія, 0+1) 22:25.0
2. Зіверт Баккен (Норвегія, 0+0) +4.0
3. Александер Андерсен (Норвегія, 0+0) +6.0
4. Гавард Богетвейт (Норвегія, 1+0) +6.1
5. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +36.3
6. Антон Бабіков (Росія, 1+0) +36.9
...
22. Руслан Ткаленко (Україна, 1+1) +1:09.9
42. Денис Насико (Україна, 2+2) +1:50.6
53. Андрій Доценко (Україна, 0+3) +2:03.7
80. Руслан Бригадир (Україна, 1+0) +2:36.1
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