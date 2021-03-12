 Семеренко - найкраща з українок у спринті Кубка IBU | Біатлон | Champion.com.ua
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Семеренко - найкраща з українок у спринті Кубка IBU

Сьогодні 17:17 576 0
Результати спринту у Кубку IBU
Семеренко - найкраща з українок у спринті Кубка IBU
#Семеренко

Джерело - Чемпіон.

В Обертілліаху відбувся спринт у жінок на етапі Кубка IBU.

Збірна України у жіночому спринті була представлена у складі Віти Семеренко, Ірини Петренко, Анни Кривонос, Христини Дмитренко та Надії Бєлкіної.

Найвищий результат серед українок показала Віта Семеренко. Після першої стрільби українка навіть претендувала на подіум у спринті, відстрілявши чисто, але другий вогневий рубіж склався для Семеренко менш вдало - два кола штрафу та у підсумку 27 місце.

Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Спринт, Жінки
12 березня
1. Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+0) 20:12.6
1. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) 20:12.6
3. Ребекка Пасслер (Італія, 0+0) +15.6
4. Джуні Арнеклейв (Норвегія, 0+0) +21.0
5. Елізабет Хегберг (Швеція, 1+0) +21.7
6. Єлізавета Капліна (Росія, 0+0) +24.6
...
27. Віта Семеренко (Україна, 0+2) +1:12.0
32. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:24.1
44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1.40.3
49. Анна Кривонос (Україна, 1+0) +1:46.8
86. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0) +2:59.2
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