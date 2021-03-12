Семеренко - найкраща з українок у спринті Кубка IBU

Результати спринту у Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

В Обертілліаху відбувся спринт у жінок на етапі Кубка IBU.

Збірна України у жіночому спринті була представлена у складі Віти Семеренко, Ірини Петренко, Анни Кривонос, Христини Дмитренко та Надії Бєлкіної.

Найвищий результат серед українок показала Віта Семеренко. Після першої стрільби українка навіть претендувала на подіум у спринті, відстрілявши чисто, але другий вогневий рубіж склався для Семеренко менш вдало - два кола штрафу та у підсумку 27 місце.

Кубок IBU

Обертілліах, Австрія

Спринт, Жінки

12 березня

1. Емілі Калькенберг (Норвегія, 0+0) 20:12.6

1. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) 20:12.6

3. Ребекка Пасслер (Італія, 0+0) +15.6

4. Джуні Арнеклейв (Норвегія, 0+0) +21.0

5. Елізабет Хегберг (Швеція, 1+0) +21.7

6. Єлізавета Капліна (Росія, 0+0) +24.6

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27. Віта Семеренко (Україна, 0+2) +1:12.0

32. Ірина Петренко (Україна, 0+0) +1:24.1

44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1.40.3

49. Анна Кривонос (Україна, 1+0) +1:46.8

86. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0) +2:59.2