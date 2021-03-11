Підручний пояснив провал у спринті на Кубку світу

Капітан збірної України Дмитро Підручний оцінив свій виступ в спринті на етапі Кубка світу в Нове-Место (35 місце).

Про це розповів сам біатлоніст.

"Сьогоднішня гонка не зовсім вдалася, вийшло не так, як мені хотілося. На стрільбі не було тієї впевненості, яка була у гонці переслідування, важко було стріляти. Два штрафні кола в сьогоднішніх погодних умовах – це занадто багато. На трасі почувався більш-менш нормально, але здивувався, що так багато програв на першому колі, адже одразу включився в гонку, не економлячи сили.

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Добре, що наступні два кола вдалося пройти рівно – я боровся за якнайвищі місця. В принципі, траса була в непоганому стані. Гонки у вечірній час мені не дуже сильно подобаються, тому що цілий день ти мусиш себе чимось зайняти, увесь день готуєшся до гонки, а це забирає дуже багато як фізичних, так і емоційних сил", - відзначив Підручний.