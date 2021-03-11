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Підручний - найкращий з українців у спринті на Кубку світу

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Підручний - найкращий з українців у спринті на Кубку світу
#Підручний, #Прима

Джерело - Чемпіон.

У чеському місті Нове-Место у рамках дев'ятого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся чоловічий спринт.

Збірну України у цій гонці представляли - Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко.

Найкращим з українців став Дмитро Підручний. Він двічі на вогневих рубежах не закрив по одній мішені, але зміг програти лише 50 секунд найшвидшому на дистанції Йоганнесу Бо та зайняв 35 місце.

Перемогу здобув француз Кантен Фійон-Майє, другим став норвежець Тар’є Бо, третім прийшов італієць Лукас Гофер.

Кубок світу з біатлону
Дев'ятий етап, Нове-Место (Чехія)
Спринт, Чоловіки
11 березня
1. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+0) 22:07.2
2. Тар’є Бо (Норвегія, 0+0) +11.3
3. Лукас Гофер (Італія, 0+0) +14.8
4. Емільєн Жаклєн (Франція, 0+0) +22.7
5. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+1) +23.4
6. Антонен Гігонна (Франція, 0+1) +23.6
....
35. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +1:32.9
43. Артем Прима (Україна, 0+0) +1:47.8
84. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.2
85. Антон Дудченко (Україна, 0+2) +2:45.8
91. Артем Тищенко (Україна, 0+1) +3:05.1
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