Санітра може повернути Семеренко на етап Кубка світу

Українська біатлоністка Віта Семеренко може повернутися у збірну України на етап Кубка світу у Чехії.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Ми зрозуміли, що вона вже не буде тут стартувати. Треба була помічниця на естафеті на Кубку IBU, оскільки Катя Бех поїхала додому. Ми вирішили, що краще буде їй їхати в Осрблі, пробігти старти і потім поглянемо на результати. Є ймовірність, що вона повернеться до нас у Нове-Мєсто.

Думаю, що не будемо приймати рішення щодо цього зараз. Чемпіонат світу забирає багато місця в голові. Треба багато часу інвестувати, щоб і тут виконувати цю роботу. А ці питання будемо вирішувати після чемпіонату світу", - розповів Санітра.