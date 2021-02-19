 Санітра може повернути Семеренко на етап Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар переграв Маккабі у 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:51 3146
ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:22 266
ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:16 281
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 11:53 15552
Маккабі Т-А - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:02 5127
Ліга Європи. Маккабі Тель-Авів - Шахтар Донецьк 0:2. Як це було
Вчора 23:50 7406
Місія: Виграти 21 тачку у Favbet
Вчора 22:14 871
Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад. Результати матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Вчора 21:52 1655
Прима: Швидше за все, це мій останній чемпіонат світу
Вчора 21:38 1224
Відомий розмір бонусу гравцям Динамо за єврокубки
Вчора 20:24 1175
Блоги
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм
Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:07 91
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі
Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:25 289
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера
На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:24 610
У Туркменістані вбили юного дзюдоїста за відмову здати бій
У Туркменістані вбили юного дзюдоїста за відмову здати бій Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:06 1524
Шахтар відкриває рахунок після вишуканої комбінації
Шахтар відкриває рахунок після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
Вчора 22:40 820
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади
Три роки тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 13:05 1699
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині
Захисник Ювентуса привіз м'яч у свої ворота уже на другій хвилині Valeriy Ruchka
17.02.2021 22:26 1186
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана
Його повітряності - 58! Найвідоміший у історії слем-данк у виконанні Майкла Джордана Valeriy Ruchka
17.02.2021 18:31 1213
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ
Як Майкл Джордан обирав собі кросівки. Історія контракту, який змінив світ Valeriy Ruchka
17.02.2021 16:23 1794
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо
Хет-трик Шевченка на Камп Ноу та приниження Барселони від Динамо Valeriy Ruchka
17.02.2021 10:00 874
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:12 Футбол Русин: Проти Шахтаря потрібно зіграти дисципліновано 235
15:07 Блог Неймовірний акробатичний стрибок врятував французького гірськолижника від травм 106
15:00 Кіберспорт Ternopil Gaming переграв Lviv Boars у чемпіонаті України 106
14:55 Біатлон Самуельссон оцінив боротьбу з Україною на чемпіонаті світу 325
14:48 Пряма трансляція Олександрія - Минай: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 104
14:41 Біатлон Санітра може повернути Семеренко на етап Кубка світу 330
14:22 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 266
14:22 Футбол Шахтар – Рух: Де дивитися матч УПЛ 404
14:17 Кіберспорт EBC Dnipro розгромив Azov Wolves у чемпіонаті України 172
14:16 Пряма трансляція ЧС з біатлону в Поклюці. Естафета. Жінки: онлайн-трансляція. LIVE 281
14:14 Футбол Барселона таємно продала Суареса в Атлетіко 748
13:59 Теніс Стаховський зіграє на турнірі ATP у Франції 240
13:48 Пряма трансляція Маріуполь - Зоря: онлайн-трансляція матчу 15 туру УПЛ. LIVE 181
13:43 Бокс Менеджер Джойса спростував офіційне затвердження бою з Усиком 326
13:30 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн чоловічий мас-старт 660
13:25 Блог Український рекордсмен вишукано підтримав Ліонеля Мессі 323
13:15 Футбол Манчестер Сіті скоригував пропозицію для Мессі 1077
12:59 Теніс Медвєдєв вийшов у фінал Australian Open 517
12:43 Футбол Гравці Брюгге намагалися уникнути тестів на COVID-19 перед матчем ЛЄ 534
12:25 Біатлон Чемпіонат світу: Де дивитися онлайн жіночий мас-старт 832
12:24 Блог На грі Динамо - Брюгге було помічено відомого наркодилера 619
12:13 Футбол УПЛ отримала дозвіл на проведення матчів з уболівальниками 419
12:06 Блог У Туркменістані вбили юного дзюдоїста за відмову здати бій 1528
11:56 Футбол УАФ просить УЄФА збільшити заповненість трибун на матчах збірної України, Динамо і Шахтаря в ЛЄ 217
11:53 Футбол Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 15552

Санітра може повернути Семеренко на етап Кубка світу

Сьогодні 14:41 330 0
Юрай Санітра прокоментував можливе повернення Віти Семеренко
Санітра може повернути Семеренко на етап Кубка світу
#Семеренко, #Санітра

Джерело - suspilne.media.

Українська біатлоністка Віта Семеренко може повернутися у збірну України на етап Кубка світу у Чехії.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Ми зрозуміли, що вона вже не буде тут стартувати. Треба була помічниця на естафеті на Кубку IBU, оскільки Катя Бех поїхала додому. Ми вирішили, що краще буде їй їхати в Осрблі, пробігти старти і потім поглянемо на результати. Є ймовірність, що вона повернеться до нас у Нове-Мєсто.

Думаю, що не будемо приймати рішення щодо цього зараз. Чемпіонат світу забирає багато місця в голові. Треба багато часу інвестувати, щоб і тут виконувати цю роботу. А ці питання будемо вирішувати після чемпіонату світу", - розповів Санітра.

Нагадаємо, Бех завершила виступи у сезоні.

Коментарі ()