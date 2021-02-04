 Відомий норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри | Біатлон | Champion.com.ua
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Відомий норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 20:55 866 0
Біркеланн йде з великого спорту
Відомий норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри
#Біркеланн

Джерело - Чемпіон.

Відомий норвезький біатлоніст Ларс-Гельге Біркеланн, якому через тиждень виповниться 33 роки, вирішив завершити кар'єру.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Прийшов час сказати спасибі і попрощатися з моїм першим коханням. Після нудного минулого сезону я зробив бажану спробу повернутися. На жаль, мені це не вдалося, і я розумію, що ця епоха мого життя добігає кінця.

Це був чудовий і захоплюючий дух, ніби американські гірки, подорож, яка почалася майже 24 роки тому. Останні 14 років я проводив кожен день як професійний спортсмен.

У мене ніколи не було плану Б, крім як вкласти всю свою душу в спорт. Незважаючи на те, що час від часу я хотів кращих результатів, моя кар'єра в цілому перевершила всі очікування, які у мене були, коли я був маленьким хлопчиком", - заявив Біркеланн.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Lars Helge Birkeland (@lhbirkeland)

На Кубку світу Біркеланн дебютував в сезоні 2011/2012. Його головні досягнення в кар'єрі - золото чемпіонату світу-2019 і срібло Олімпіади-2018 в естафетних гонках.

Раніше, збірна України назвала склад на юніорський чемпіонат світу.

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