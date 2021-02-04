Відомий норвезький біатлоніст оголосив про завершення кар'єри

Відомий норвезький біатлоніст Ларс-Гельге Біркеланн, якому через тиждень виповниться 33 роки, вирішив завершити кар'єру.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Прийшов час сказати спасибі і попрощатися з моїм першим коханням. Після нудного минулого сезону я зробив бажану спробу повернутися. На жаль, мені це не вдалося, і я розумію, що ця епоха мого життя добігає кінця.

Це був чудовий і захоплюючий дух, ніби американські гірки, подорож, яка почалася майже 24 роки тому. Останні 14 років я проводив кожен день як професійний спортсмен.

У мене ніколи не було плану Б, крім як вкласти всю свою душу в спорт. Незважаючи на те, що час від часу я хотів кращих результатів, моя кар'єра в цілому перевершила всі очікування, які у мене були, коли я був маленьким хлопчиком", - заявив Біркеланн.