Збірна України назвала склад на юніорський чемпіонат світу

Визначився склад збірної України

Став відомий склад збірної України на юніорський чемпіонат світу-2021, який пройде з 28 лютого по 7 березня в австрійському Обертілліаху.

Про це повідомляє XSport.

Юніори: Арсен Бочок, Роман Боровик, Владислав Романчич, Євген Івченко, Дмитро Грущак.

Юніорки: Дарина Чалик, Христина Дмитренко, Юлія Городна, Любов Кіпяченкова, Оксана Москаленко.

Юнаки: Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Марк Козак, Владислав Чихарь, Сергій Кришталь.

Дівчата: Олена Городна, Олександра Меркушина, Аліна Велігорська, Анна Скрипко.