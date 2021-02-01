 Санітра: Прима буде добре готовий до чемпіонату світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: Прима буде добре готовий до чемпіонату світу

Сьогодні 19:25 363 0
Наставник збірної України – про перспективи чемпіона Європи
Санітра: Прима буде добре готовий до чемпіонату світу
#Санітра, #Прима

Джерело - suspilne.media.

Тренерський штаб збірної України з біатлону зробить спеціальний план для Артема Прими у рамках підготовки до чемпіонату світу.

Про це заявив наставник Юрай Санітра.

"У цій ситуації добре, що Артем Прима виступав тут, що зайняв перше місце в переслідуванні. Тому що потрібні хороші результати для того, щоб було належне забезпечення команди на наступний сезон. Він матиме 10 днів до першої змішаної естафети для того, щоб добре пройшла акліматизація. Зробимо спеціальний план до першого старту, і я впевнений, що Артем, як уже досвідчений спортсмен, впорається і буде добре готовий до чемпіонату світу", - сказав Санітра.

Нагадаємо, Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи.

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