 Ексглава IBU зізнався у зв’язку з російськими повіями | Біатлон | Champion.com.ua
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Ексглава IBU зізнався у зв’язку з російськими повіями

Сьогодні 21:15 630 0
Андерс Бессеберг прокоментував послуги російських повій
Ексглава IBU зізнався у зв’язку з російськими повіями
#Бессеберг, #IBU

Джерело - sport-express.

Колишній президент IBU Андерс Бессеберг користувався послугами російських повій.

Про це розповів сам ексфункціонер.

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За словами Бессеберга, під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську він познайомився з російською дівчиною, з якою вступав у статевий зв'язок.

Дівчина говорила, що працює танцівницею і захоплюється біатлоном. Пізніше вони зустрілися в Тюмені, де теж займалися сексом.

Крім цього, Бессеберг зізнався, що часто бував в Росії на полюванні, і жодного разу ні за що не платив.

Раніше, лідер збірної Швеції послав експрезидента IBU.

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