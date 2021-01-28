Ексглава IBU зізнався у зв’язку з російськими повіями

Андерс Бессеберг прокоментував послуги російських повій

Колишній президент IBU Андерс Бессеберг користувався послугами російських повій.

Про це розповів сам ексфункціонер.

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За словами Бессеберга, під час етапу Кубка світу в Ханти-Мансійську він познайомився з російською дівчиною, з якою вступав у статевий зв'язок.

Дівчина говорила, що працює танцівницею і захоплюється біатлоном. Пізніше вони зустрілися в Тюмені, де теж займалися сексом.

Крім цього, Бессеберг зізнався, що часто бував в Росії на полюванні, і жодного разу ні за що не платив.

Раніше, лідер збірної Швеції послав експрезидента IBU.