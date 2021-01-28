Колишній керівник IBU отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій

Бессеберг потрапив у скандал

Комісія Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) визнала колишнього главу організації Андерса Бессеберга винним у приховуванні допінг-проб російських спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Бессеберг отримував хабарі від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання. Сам Бессеберг завжди заперечував, що він отримував гроші за маніпуляції і приховування російських тестів на допінг.

Остаточне рішення про санкції щодо Бессеберга залишається за незалежним органом по контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом в біатлоні Biathlon Integrity Unit.

Нагадаємо, російські біатлоністи виступлять на чемпіонаті світу під прапором СБР.