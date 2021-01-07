Меркушина побіжить спринт на 5-му етапі Кубка світу в Обергофі

Віта Семеренко пропустить особисті гонки

Головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився з 5-ю учасницею спринтерської гонки на 5-му етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі.

Про це повідомляє Siwidata.

Нею стала Анастасія Меркушина. Вона вийде на старт під 90-м номером. Відповідно, Віта Семеренко не виступить в особистих гонках на цьому етапі, оскільки через пропуск спринту не потрапляє до гонку переслідування.

Жіночий спринт відбудеться завтра, 8 січня. Початок - о 12:30. Нашу команду крім Анастасії Меркушиної представлятимуть Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна і Катерина Бех.