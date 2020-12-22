Бєлкіна перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України

Розміняла срібло спринту на золото персьюту

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті України у Буковелі відбулася жіноча гонка переслідування.

Боротьбу за перемогу в гонці переслідування Надія Бєлкіна вела з чемпіонкою спринту Іриною Петренко. Бєлкіна помітно перевершувала Петренко з лижного ходу, а тому навіть два промахи на стрільбище не завадили їй фінішувати першою з 50-секундним відривом від Ірини.

У боротьбі за бронзу все вирішилося на останній стрільбі - Христина Дмитренко зробила на один промах менше і залишила Юлію Городну з четвертим місцем.

Бронзовий призер спринту Оксана Москаленко в персьюті зробила сім промахів і відкотилася на шосту позицію.

Чемпіонат України

Жінки

Гонка переслідування

22 грудня

1. Надія Бєлкіна (0+1+1+0) 32:02,0

2. Ірина Петренко (0+0+1+1) +50,0

3. Христина Дмитренко (1+2+1+1) +3:21,0

4. Юлія Городна (0+0+1+2) +3:50,0

5. Анна Кривонос (0+2+1+1) +3:57,0

6. Оксана Москаленко (1+3+1+2) +4:21,0

Раніше, у чоловіків гонку переслідування виграв Тищенко.