 Бєлкіна перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України | Біатлон | Champion.com.ua
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Бєлкіна перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України

Сьогодні 16:55 770 0
Розміняла срібло спринту на золото персьюту
Бєлкіна перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України
#Бєлкіна

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті України у Буковелі відбулася жіноча гонка переслідування.

Боротьбу за перемогу в гонці переслідування Надія Бєлкіна вела з чемпіонкою спринту Іриною Петренко. Бєлкіна помітно перевершувала Петренко з лижного ходу, а тому навіть два промахи на стрільбище не завадили їй фінішувати першою з 50-секундним відривом від Ірини.

У боротьбі за бронзу все вирішилося на останній стрільбі - Христина Дмитренко зробила на один промах менше і залишила Юлію Городну з четвертим місцем.

Бронзовий призер спринту Оксана Москаленко в персьюті зробила сім промахів і відкотилася на шосту позицію.

Чемпіонат України
Жінки
Гонка переслідування
22 грудня

1. Надія Бєлкіна (0+1+1+0) 32:02,0

2. Ірина Петренко (0+0+1+1) +50,0

3. Христина Дмитренко (1+2+1+1) +3:21,0

4. Юлія Городна (0+0+1+2) +3:50,0

5. Анна Кривонос (0+2+1+1) +3:57,0

6. Оксана Москаленко (1+3+1+2) +4:21,0

Раніше, у чоловіків гонку переслідування виграв Тищенко.

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